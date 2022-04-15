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【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/15 14:14
【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1284例COVID-19確定病例，分別為1209例本土個案及75例境外移入(68例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

也就是說本土確診單日首度突破千例且多達1200例!指揮官陳時中在記者會表示，花蓮高雄繼北北基桃之後，成為新增的高風險區。

【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區

指揮官陳時中補充說明: 上述24類場域工作人員與高風險者之第三劑追加接種, 需在4/22前完成!(記者會直播內容14:40:18)

↓↓↓↓ (加大版 24類場域)

【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區

【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區

陳時中並宣布美加及紐澳疫情趨緩，自4月18日零時起，航班措施調整為「唾液採檢」(如下圖)，請抵臺旅客配合。

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案分佈為新北市(328例)，桃園市(290例)，花蓮縣(146例)，臺北市(140例)，高雄市(58例)，基隆市(48例)，宜蘭縣(40例)，臺中市(33例)，臺南市及臺東縣(各22例)，屏東縣(21例)，新竹市(18例)，苗栗縣(16例)，新竹縣(15例)，嘉義縣、雲林縣及彰化縣(各3例)，嘉義市(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、31例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(12例)，澳大利亞(2例)，印尼、德國、英國、法國、日本及香港(各1例)移入，另55例調查中。入境日介於今年3月26日至4月14日。

指揮中心指出，今年4月14日公布之案30070境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計31,857例確診，分別為9,448例境外移入，22,355例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案30047為重複個案，改列空號)，累計190例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區
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