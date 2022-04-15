王朝大酒店母親節餐飲不漲價 自助餐廳四人同行再贈$1,380戰斧牛排乙客

溫馨五月情，王朝大酒店推出母親節超值美食活動與母親節蛋糕預購優惠，在物價全面上漲的情況下，王朝大酒店在母親節週末(5/7-5/8)不僅不漲價，Sunny Buffet 自助餐廳四人同行再免費贈送價值$1,380的戰斧牛排18盎司乙客，鼓勵消費者分流提前慶祝，勞動節連假期間(4/30-5/2)也可享此優惠。玉蘭軒中餐廳推出漂亮媽咪養生料理，有花膠佛跳牆、雪蛤燉雞盅等美味養身料理桌席10位$12,800+10%，五人份佳餚只要$6,800+10%，點心主廚也特別推出抹茶芝麻塔6吋$680、蘭姆香蕉蛋糕卷$380兩款母親節蛋糕，5/5前預購享9折優惠!

點心主廚為媽媽們特製最愛的微甜滋味，5/5前享訂購9折優惠

點心主廚特別為媽媽們推出的抹茶芝麻塔，特別選用香氣清新、口感濃郁的日本宇治小山園抹茶粉，獨家研製醇厚濃香的抹茶生巧克力餡，以香酥塔皮為底，上層以特製抹茶奶油、抹茶馬卡龍裝飾，再以特製黑芝麻脆餅點綴，口感馥郁卻不甜膩，不僅媽媽們喜愛，也是抹茶控的不可錯過的甜點。

當鬆軟濕潤的法式舒芙蕾蛋糕，卷上清新香甜的香蕉檸檬慕斯、蘭姆酒漬葡萄乾的蘭姆香蕉蛋糕捲，完美帶出和諧的滋味，口感細緻卻不甜膩。母親節抹茶芝麻塔6吋$680、蘭姆香蕉蛋糕卷$380，即日起預訂可享9折優惠，需於提貨前三日前預訂，最遲預訂日為5/5。

Sunny Buffet自助餐廳歡慶母親節用餐不加價，四人同行再贈戰斧牛排乙客價值$1,380

目前由張名傑與點心主廚張程翔聯袂推出創意清酒料理，大受消費者好評，Sunny Buffet自助餐廳在母親節期間持續供應，除了20多道創意清酒料理，還有現烤料理區、燒烤牛肉、鐵板燒鮭魚干貝、日式生魚片、現做披薩、現煮麵食區、精緻甜點等豐盛自助餐點，鼓勵消費者分流提前在慶，勞動節連假 4/30-5/2與母親節週末5/7-5/8皆維持原價，自助午餐每位$1,080+10%、自助晚餐每位$1,180+10%，自助午晚餐期，四位成人用餐就免費贈送價值$1,380的戰斧牛排18盎司乙客，人數未達贈送條件，可以超低優惠價$399+10%加購，讓您沒有遺憾！贈送或加購之戰斧牛排限需於餐廳內享用，恕無法外帶。4/30-5/2與5/7-5/8活動期間皆贈送用餐媽媽康乃馨乙朵。

玉蘭軒推出漂亮媽咪養生料理，小家庭五人份只要$6,800起

玉蘭軒中餐廳自4/30-5/8推出漂亮媽咪養生料理，美味佳餚有鮮嫩的清蒸石斑魚、湯頭香醇的花膠佛跳牆、養生的雪蛤燉雞盅、烏參燴蹄膀、鮮美的蒜蒸鮮大蝦、碧綠炒雙脆、菌菇娃娃菜、玉蘭美拼盤、奶皇包與新鮮水果，漂亮媽咪養生桌席每桌10位只要$12,800+10%，符合小家庭的五人份是$6,800+10%；預訂母親節桌菜即可享母親節蛋糕預購85折優惠，4/30-5/2與5/7-5/8週末另贈送用餐媽媽們康乃馨乙朵。

王朝大酒店坐落於熱鬧便捷的敦北商圈，比鄰台北小巨蛋和南京微風百貨，坐擁南京復興與台北小巨蛋雙捷運站，便利的交通位置，絕對是歡度母親節的最佳首選。母親節蛋糕、Sunny Buffet自助餐廳、玉蘭軒中餐廳即日起開放預訂，詳情與訂位請洽專線：02-2719-8399或官網