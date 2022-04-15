各國庇護烏克蘭難民制度不全 婦女淪二次受害者

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄國與烏克蘭的軍事衝突爆發後，已有超過470萬烏克蘭人逃離家園而淪為難民，其中很多是婦女與兒童，多國為此特別立法，希望可以提供這些難民一個落腳之處。然而，這份美意卻遭到一些人的濫用，引發聯合國難民署（UNHCR）的重視。

雖然英國政府為了收容烏克蘭難民訂定了「給烏克蘭一個家」（Home for Ukraine）計畫，允許國內任何有多餘房間的人申請，自願提供至少六個月的住宿給逃離家園的烏克蘭人，至今已有超過15萬人申請。不過，現在卻出現了女性難民受到提供庇護者威脅的狀況。

《泰晤士報》訪查後發現，一些男性申請了該計畫，卻在女性難民抵達後要求共用床位，甚至給予不合宜的性暗示，這樣的行為可能會讓寄宿者選擇逃離，最後必須流落街頭。

英國地方政府協會（LCA）主席James Jamieson表示，許多難民是舉家抵達英國後，才發現安置方式不合適，發現寄宿處狀況不佳，而淪為無家可歸者正在增加。聯合國難民署更直指，英國應該重新審視其安置制度，以避免家庭中的婦女與兒童被拆散安置，甚至被迫與單身男性同居。

然而事實上，在很多情況下，英國政府並沒有主導整個安置過程，而是有民眾自己在臉書等社群媒體上「徵求」欲入住者。英國慈善組織難民行動（Refugee Action）認為，這很容易讓人口走私販和想利用難民的人有機可乘。

面對外界質疑，英國政府反駁表示，一直都有針對申請者先進行背景調查，程序也包含派員前往申請者處進行至少一次訪查，確保難民抵達後可以順利入住並保障其安全，整個系統沒有問題。