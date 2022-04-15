瑞典芬蘭有意入北約 俄國嗆核武、極音速武器等著

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯侵略烏克蘭，成了瑞典、芬蘭加入北大西洋公約組織（北約，NATO）的催化劑，俄國大為光火，14日嚴正警告，二國膽敢加入，就得接受歐洲出現核武與極音速武器的後果。

路透報導，普丁（Vladimir Putin）心腹、俄國安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，瑞、芬二國若加入北約，俄國將不得不鞏固在波羅的海的陸海空軍力，並暗指將在俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）部署核武與極音速武器。「有腦子的人都不會想看到邊境緊張加劇。希望我們的北方鄰居能有點常識。」梅德韋傑夫冷嗆。

蘇聯瓦解後，加里寧格勒成了與俄國本土分離的外飛地，位處波羅的海海灣，夾在波蘭與立陶宛中間。2018年，俄國稱在當地部署了伊斯坎德爾（Iskander）彈道飛彈系統。此種短程飛彈系統可搭載核彈頭，射程500公里，但西方軍事人士懷疑，實際射程可能更遠。俄國有著全球最多的核彈頭，在極音速武器研發上，也與中國將美國拋在後頭。

對於俄國的恫嚇，立陶宛國防部不以為然，稱俄方早已在加里寧格勒佈下核武，國際社會、鄰近國家都相當清楚。美國並未特別針對兩國有意加入一事作出評論，其維持一貫立場，對此防禦聯盟之擴大表示歡迎，「北約大門永遠開啟」。

北約於1949年成立，是西方抗俄的主要安全聯盟。倘若二國真入盟，不啻是俄烏戰爭促成的一大戰略局勢變動。芬蘭1917年脫離俄國獨立，二戰期間與俄國兩度交戰，喪失了部分領土。兩國邊界長達1,300公里，鄰居太強勢，芬蘭向來不敢反抗太過。瑞典已二百餘年無戰事，與芬蘭、挪威同屬不抗俄的北歐陣營，俄國進犯烏國，讓瑞典不得不重新權衡利弊。

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