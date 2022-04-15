〈時評〉「三分軍事七分政治」的全球化「反共抗俄」之戰

俄羅斯總統普丁與他的附庸白俄羅斯總統魯卡申柯會面，他表示「與烏克蘭的和平會談再度走入了死巷」。普丁宣稱「俄羅斯將會持續軍事行動」。意思是這場「失敗的戰爭」還要打下去。普丁像個賭徒，明明已經輸到快脫褲子了，仍然寄希望於下一把可以贏回來。

另一方面，全球民主國家國會不斷邀請烏克蘭總統澤倫斯基政治演講（台灣國會也應該跟進），為首的美國也不急於結束這場戰爭。冷眼看「賭徒普丁」怎麼下台階。拜登總統將普丁定位成「種族滅絕」的戰爭犯罪者。也就是美俄關係繼續探底。

烏克蘭的談判訴求是「寸土不讓」，可能還包括收回克里米亞。基本盤則是俄羅斯無條件撤退，包括離開烏東地區。這很明顯是普丁輸到脫褲子的版本。烏克蘭能夠如此強硬主張，當然有歐美國家撐腰。

用烏克蘭戰爭狀態拖住普丁，同時牽制中國習近平，是這個階段的國際大戰略。如何處理或收拾已經定調為「種族滅絕戰犯」的普丁，不必急於一時。現在主要的工作是「拔樁」，印度是最重要的「普丁之友」，美國已經全面動員處理，同時對「普丁超級粉絲」習近平進行調查。未來普丁被以「種族滅絕戰犯」在國際法庭起訴時，習近平與普丁之間的「無限制合作」是否就是「幫兇」，將是極具關鍵的一步。

勝券在握，不急著收割。這是民主陣線的現階段操作。相對於普丁找不到台階下來，而習近平正處於進退兩難。

太早收拾普丁，或是太主動的打擊俄羅斯，用壓倒性的戰力逼退俄軍，不是做不到，但是代價太大，後果難料。比如說，逼出俄羅斯動用核武器，這是美歐所不樂見。目前的戰略戰術是「切香腸式」，一點一點的壓制俄軍，「三分軍事，七分政治」，讓全球都看清楚普丁這個侵略者如何猖狂，大言不慚，什麼「神聖不可分割之領土」這種鬼話。那種當街搶民女，宣稱是「非娶不可的老婆」還大軍壓境的醜態。是誰縱容了普丁這個流氓成了惡霸？今天大家終於大夢初醒？喚醒的是全球化的「反共抗俄」之戰。糾正過去20年西方領導人所犯下的滔天大錯。

舉個例子，2011年11月，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）與俄羅斯總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）剪綵，宣布天然氣輸氣管「北溪一號」啟用，宣稱打開德俄新的未來。「在穩定低價的能源供給下，德國工業將更有競爭力」，輸氣管的另一端，俄國境內，剪綵由當時為俄羅斯總理的普丁（Vladimir Putin）和前德國總理施羅德（Gerhad Schröder）出席。「北溪一號」工程在施羅德任內簽訂，卸任後，他接受俄羅斯天然氣公司的提名，擔任北溪管道董事會主席。多麼明顯的「買辦」！如今看來多麼諷刺。

就是梅克爾、施羅德這樣的無知政客搞出來的「請鬼開薬單」。將德國命脈交到普丁之手，還自以為是「創造新未來」，結果是大禍一場，尾大不掉。也是因為這樣「沒藥醫」的愚蠢，讓普丁認為他可以為所欲為。

過去一個月，全球都被迫走鋼索，危機四伏，目前其實也還不到可以安心的階段，只是漸漸可控。剩下的是，如何以最小代價，走回和平。答案卻很諷刺，要有足夠的軍力戰勝，否則根本沒有和平可言。

未來烏克蘭戰爭政治、軍事五五開。而且政治比軍事要更優先考慮。因為軍事上，勝面很明顯，主要是要讓普丁、習近平看清楚，他們根本沒有勝算。

但政治上，他們卻仍然有玩弄空間，要如何處理？

從美歐的觀點來看未來全球政治盤面。普丁繼續存在很麻煩，普丁不在了也很麻煩。相信這是各個當事人國家最難抉擇的問題。

普丁存在，這場戰爭將打打停停，全球處於高度風險。普丁不在了，習近平將有可能吃掉俄羅斯，成為巨大怪物。尤其俄烏之戰後，中共已將其國防開支提高7.1%，是明顯的擴張企圖。習近平的算盤中，當然包括「借刀殺人」，讓西方收拾普丁，他坐收漁翁之利。這是美國必須力阻的版本。所以，習近平才是「主要敵人」，這是戰略目標。美國正在密切監控的不只是習普之間有無「暗渡陳倉」，更重要的是中共如何藉機坐大。

三月底，美國共和黨聯邦參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）及民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）表示兩人緊急寫信向拜登說明國防預算優先順序，並呼籲政府「將國家預算用於對抗中共對美國及其盟友的安全利益威脅。」

他們共同致信總統拜登，敦促他將2023年的財政預算優先安排國防資源與分配，以有效應對「中共不斷擴大的全球影響」。參議員也說，「美國必須加強台灣、澳洲、日本、韓國和菲律賓盟友的能力，並深化美國與印度、印尼等其他夥伴的關係」。在「抗俄」之戰中，不忘「反共」。

未來普丁必敗甚至「消失」的結果，若是西方只有「抗俄」，卻不「反共」，將導致俄羅斯受習近平全面控制，對世局的衝擊將更勝於目前。唯有普丁倒台，讓俄羅斯出現親西方的政權，才能真正走向和平。這是烏克蘭之戰挺住之後，下階段要進行的「世界新秩序」基礎工程。這並不是短期內可完成的目標。

當然，整個事件也不見得都對習近平有利。如果沒有俄羅斯入侵烏克蘭事件，習近平原本在10月可以順利打破兩任限制，成功連任到死為止，當皇帝。現在局勢「反共抗俄」全球化，對他連任十分不利，10月的二十大有可能開不成。跡象是，上海竟然為一個莫名其妙的「疫情」可以搞到「封城」是不可思議的「防疫法西斯」，很明顯是在管控反習勢力讓他們出不了門，疫情只是藉口，其中政治的操弄很耐人尋味。

美歐日為首的民主聯盟正在肩挑這個變動的世局，不單單是軍事必須具有壓倒性，連能源、糧食安全都要有靭性、彈性。幾乎可以說這個全面性的戰爭，隨時每個環節都可能引爆危機，今年內肯定是動盪不安籠罩全球。因為太多的不確定性使這個多元多次聯立方程式暫時難解。

現在民主國家聯盟一定是採取「軍事守勢，政治攻勢」的方針，擠壓俄中的空間，找出他們之間的矛盾點，最重要的是增加反俄反中的聯盟實力，包括經濟、金融、能源、糧食的後續整備，將是意志力的長期巨大考驗。

有意思的是，半世紀前蔣介石喊的「反共抗俄」口號，如今竟然成了全球力行的教戰方針，奇怪的是國民黨人居然沒有醒覺，還拿香跟拜呼應「中正紀念堂」要改名。