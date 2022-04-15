謹防台海生變 蘇利文：美國採取一切措施確保不發生

白宮國安顧問蘇利文（左）與華府經濟俱樂部主席魯班斯坦（右）14日對談時表示，尚未見到中國軍援、金援俄國，破壞國際制裁的努力。（圖／中央社）... 白宮國安顧問蘇利文（左）與華府經濟俱樂部主席魯班斯坦（右）14日對談時表示，尚未見到中國軍援、金援俄國，破壞國際制裁的努力。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄國入侵烏克蘭，台海議題成國際焦點。美國白宮國家安全顧問蘇利文14日表示，台灣與烏克蘭情形不同，美國對中國企圖片面改變現狀予以關切，並強調任何形式的侵略皆不能接受，美國將採取一切措施確保中國進犯台灣不會發生。

蘇利文（Jake Sullivan）美東時間14日出席華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）早餐會與俱樂部主席魯班斯坦（David Rubenstein）對談，俄烏戰爭以及中國在其中的角色、兩岸議題成關注焦點。

中央社報導，被問及中國是否可能考慮武攻台灣，蘇利文表示對中國採取措施企圖片面改變現狀的擔憂，但也認為該國正密切關注烏克蘭局勢並從中汲取教訓。

蘇利文也向席魯班斯坦表示，烏克蘭與台灣情況不同，美國與台灣關係、美國與台灣的安全夥伴關係皆基於台灣關係法。近期美國與歐洲等盟友商談，也提及入侵一事可能發生在歐洲、印太地區，負責任的國家應明確表態任何形式的入侵在任何地方都不可接受。

魯班斯坦進一步詢問若中國以某種形式入侵台灣，美國是否捍衛台灣，蘇利文回應，美國官方政策是採取一切可能措施，確保上述情況永不發生。

至於美方是否已掌握證據證明中國向俄國提供軍事或財政援助，蘇利文則表示，軍援目前並未看到，至於財政援助事涉複雜，中俄經濟聯繫本就往來頻仍，目前尚未有任何系統性削弱或消除歐美制裁的作為，美方會持續監控。