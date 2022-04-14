美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲14日率美國國會議員團共6人訪問台 灣，訪團搭乘C-40C行政專機（前），晚間7時40分順利抵達台北松... 美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲14日率美國國會議員團共6人訪問台 灣，訪團搭乘C-40C行政專機（前），晚間7時40分順利抵達台北松山機場。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲，今天(14日) 率領美國國會議員團共6人訪問台灣，訪團搭乘C-40C行政專機於今晚7時40分抵達台北松山機場；訪團明天(15日)將晉見總統蔡英文，針對台美合作、中國威脅、區域安全等議題交換意見。

圖/中央社

訪團成員包括，參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez,D-NJ）參議員、美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr,R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman,R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse,R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson,R-TX）共6位國會議員。

外交部晚間表示，外交部長吳釗燮代表政府前往接機。訪團14至15日在台期間將晉見總統蔡英文，接受吳釗燮款宴，並拜會國防部長邱國正；訪團成員將與台灣官員，就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部指出，此訪團是今年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團。美國國會今年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

中央社引述國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美國國會議員搭乘軍方行政專機來台訪問，代表美國政府對此行的高度重視，否則可搭乘灣流系列來台就好。

他也提到，由於中國對印太區域的和平穩定造成影響，此訪團離開台灣後，是否再去其他國家串連並進行國會外交，是未來可以關注的重點。

C-40「快艇」（Clipper）系列行政專機是由波音737-700客機改裝，分為C-40A、C-40B、C-40C共3個等級，通常美國會議員出訪最常搭乘C-40C。C、B型同樣為空軍操作，但B級另具有保密指管通情系統，可供高階將領搭乘時仍能指揮部隊。

【快訊】美國參議院外交委員會主席•搭空軍專機抵台灣 蔡總統15日接見