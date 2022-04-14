總統蔡英文12日以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，盼共同持續深化台灣和瑞典、歐盟的合作交流。（總統府提供）中央... 總統蔡英文12日以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，盼共同持續深化台灣和瑞典、歐盟的合作交流。（總統府提供）中央社

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府今天(4/14) 表示，總統蔡英文經快篩與PCR篩檢結果均為陰性，15日凌晨零時起解除居家隔離，明天起展開自主健康管理到21日，自主健康管理期間，總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

總統府發言人張惇涵8日表示，總統蔡英文清明連假期間4日和11名家人在官邸午宴，其中一人篩檢後確診，蔡總統將於官邸進行隔離到14日，再進行7天健康管理，這段期間所有公開行程都暫停。圖為維安人員在總統官邸附近巡邏。中央社

總統府發言人張惇涵晚間表示，依照防疫相關指引，總統今下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，總統並進行PCR篩檢，結果也為陰性，總統健康狀況良好，請大家放心。總統並感謝各界在這段期間的關心。

張惇涵表示，依照相關規定，總統將於15日凌晨零時起解除居家隔離；並自4月15日起，進行自主健康管理7天，至4月21日。自主健康管理期間，總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

張惇涵再次說明，總統在自主健康管理期間，將於4月16日、4月18日再進行快篩，醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次。總統府也將持續依照指揮中心指引，落實各項防疫措施。

此外，針對媒體報導苗栗為恭紀念醫院院長陳振文將接任衛福部長一事，張惇涵表示，內容充滿不實臆測、惡意影射不實風向，呼籲媒體自重並注意法律責任，這類不必要的政治操作應適可而止。

張惇涵指出，關於疫苗政策，包括國內外各種疫苗的效力與風險、國人接種疫苗的原則與策略，甚或是EUA的審查等，必須經由藥品審查專家委員，及ACIP專家小組等仔細專業評估把關，以確保國人健康安全；尊重防疫人員、配合專業指引，才是對現階段防疫工作最有助益的事。

蔡總統居隔篩檢陰性 15日起自主健康管理、恢復公開行程

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