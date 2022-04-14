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希臘本夏季迎觀光客！入境免數位疫苗護照、取消室內口罩令 盼回歸旺季光景

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）也表示，這次放寬管制是有聽取流行病學數據和專家的建議，希臘政府預計今年的遊客人數會很高，更預測收入將達到2019年也就是疫情之前的80%。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/14 18:36
希臘雅典考古遺址與觀光客。（圖/路透社）

希臘雅典考古遺址與觀光客。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）希臘政府週三（13日）表示，將於夏季取消大部分防疫措施，如數位疫苗護照、室內戴口罩規定等，盼能在旅遊旺季讓觀光客回歸，並考慮於九月之後恢復原先的防疫規範。

根據路透社，希臘政府為了讓觀光客回流，將在重要的夏季旅遊旺季（通常在東正教復活節之後開始），也就是今年4月24日之後，解除歐盟規定的入境數位疫苗護照，以及室內戴口罩規定。

希臘當地的疫情也在最近幾週有所緩解，希臘政府在週二紀錄了15,000例個案和64例死亡，這是三月中一波高峰之後的下降。根據數據，希臘1100萬人口中，約72%的人已完全接種疫苗。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）也表示，這次放寬管制是有聽取流行病學數據和專家的建議，希臘政府預計今年的遊客人數會很高，更預測收入將達到2019年也就是疫情之前的80%。

從5月1日至8月31日，希臘民眾將不再需要出示新冠疫苗接種證明，能直接進入餐廳等室內或開放空間，當局也在考慮取消出示歐盟數位疫苗證明才能入境的要求。

此外，從6月1日起，希臘全境室內空間不再強制要求戴口罩，學生也將在復活節假期後重返課堂，無需定期進行疾病檢測。不過弗里斯表示，所有措施將在9月重新再衡量，看看是否要延續或是恢復過去的管制機制。

希臘是南歐最受歡迎的夏季旅遊觀光地之一，2019年曾吸引了超過3300萬遊客，其中大部分來自英國和德國。觀光業約佔希臘經濟的五分之一，投入該產業的國民亦佔人口數五分之一，可見觀光產業的重要性。
希臘
入境管制
觀光
口罩禁令
數位疫苗護照

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