Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

上海對中國有多重要？封城影響全球經濟的三大理由

光是台商就有百餘間企業因封城停工，出貨期必須延後

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/14 17:28
上海國家會展中心作為臨時隔離所（圖／美聯社）

上海國家會展中心作為臨時隔離所（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海封城進入第三週，這座2,600萬人的國際大都會，雖已「放出」660萬人，但多數只能在社區活動。清零尚未成功，同志仍須努力，分析師開始打起算盤，估量這無止盡的防疫禁令，將對世界經濟帶來哪三大衝擊。

先談商務與金融活動。根據CNN，上海是中國貢獻最多GDP的城市，達4.32兆人民幣（新台幣19兆6,760億元）。就上市公司價值而言，她有著全球第三大股市，僅次於紐約與倫敦。她同時也是全球億萬富豪第五多的城市、外資最想落腳的中國城市。

根據官方數據，截至2021年，逾800間跨國企業在上海設立總部，逾7萬間外資企業在上海設有辦公室。上海證交所市值7兆3千萬美元，由於地位太重要，封城並不休市，但許多銀行與投資公司都要員工「睡在辦公桌」，確保交易無礙。

再說說貿易與後勤。上海產值佔中國GDP 3.8%，但根據2021年官方數據，在中國與全球貿易中，光是上海就占了10.4%。上海港有著全球最大貨櫃吞吐量，去年處理的貨物量，換算高達4,700萬個20呎貨櫃，是洛杉磯港的4倍，佔中國全年貨櫃吞吐量16.7%。

此外，上海是亞洲最大航空中心，浦東與虹橋機場2019年載客量1億2,200萬旅客，是全球第四大，僅次於倫敦、紐約與東京。COVID-19疫情讓港口塞車更嚴重、推升空中貨運成本，使全球供應鏈更緊繃。

最後是製造業與科技業。大上海地區涵蓋昆山、蘇州等城市，是半導體與汽車業重鎮，福斯、通用、特斯拉、福特在上海都有設廠，封城逼得工廠停工。科技業就更不用說，除了中國自家晶片製造商中芯國際、華虹半導體，台灣多家知名半導體供應鏈企業都受到停工影響。

營運中斷的台廠包括蘋果供應商和碩、欣興電子、廣達電腦，以及亞洲電材、迎輝科技等多家企業。聯合報指出，截至11日，在上海與崑山的台灣上市124家、上櫃37家公司已因封城停工，包括電子、機械、醫療、鋼鐵、汽車、塑膠、食品、紡織、化學等產業，而這數字恐怕還會續增。

花旗分析師上週表示，上海與東亞貿易連結之深，封城絕對會外溢、導致斷鏈危機，「南韓、台灣、越南與日本等國，恐怕都難逃此劫」。

延伸閱讀：
上海人關到崩潰驚聲尖叫 　廣州人不得離境恐迎來封城？
上海
封城
台灣
台商
台廠
貿易
供應鏈
外商
外資

相關新聞

擴大台立經貿交流•立陶宛商展中心台灣揭幕　貿協另將力拚COMPUTEX實體展
擴大台立經貿交流•立陶宛商展中心台灣揭幕　貿協另將力拚COMPUTEX實體展
2022/04/12 21:15
外交部4/12晚宣布：即日起開放持「台灣居留證」非本國人士親屬入境探親
外交部4/12晚宣布：即日起開放持「台灣居留證」非本國人士親屬入境探親
2022/04/12 20:18
接見瑞典訪團 賴清德促簽台雙邊投資協定
接見瑞典訪團 賴清德促簽台雙邊投資協定
2022/04/12 17:14
以「台灣」之名參與海洋大會 外交部：奠定良好慣例與基礎
以「台灣」之名參與海洋大會 外交部：奠定良好慣例與基礎
2022/04/12 15:58
【自主防疫利器】指揮中心: 「台灣社交距離APP」功能已優化　請民眾踴躍下載
【自主防疫利器】指揮中心: 「台灣社交距離APP」功能已優化　請民眾踴躍下載
2022/04/12 14:46