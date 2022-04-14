上海對中國有多重要？封城影響全球經濟的三大理由

上海國家會展中心作為臨時隔離所（圖／美聯社） 上海國家會展中心作為臨時隔離所（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海封城進入第三週，這座2,600萬人的國際大都會，雖已「放出」660萬人，但多數只能在社區活動。清零尚未成功，同志仍須努力，分析師開始打起算盤，估量這無止盡的防疫禁令，將對世界經濟帶來哪三大衝擊。

先談商務與金融活動。根據CNN，上海是中國貢獻最多GDP的城市，達4.32兆人民幣（新台幣19兆6,760億元）。就上市公司價值而言，她有著全球第三大股市，僅次於紐約與倫敦。她同時也是全球億萬富豪第五多的城市、外資最想落腳的中國城市。

根據官方數據，截至2021年，逾800間跨國企業在上海設立總部，逾7萬間外資企業在上海設有辦公室。上海證交所市值7兆3千萬美元，由於地位太重要，封城並不休市，但許多銀行與投資公司都要員工「睡在辦公桌」，確保交易無礙。

再說說貿易與後勤。上海產值佔中國GDP 3.8%，但根據2021年官方數據，在中國與全球貿易中，光是上海就占了10.4%。上海港有著全球最大貨櫃吞吐量，去年處理的貨物量，換算高達4,700萬個20呎貨櫃，是洛杉磯港的4倍，佔中國全年貨櫃吞吐量16.7%。

此外，上海是亞洲最大航空中心，浦東與虹橋機場2019年載客量1億2,200萬旅客，是全球第四大，僅次於倫敦、紐約與東京。COVID-19疫情讓港口塞車更嚴重、推升空中貨運成本，使全球供應鏈更緊繃。

最後是製造業與科技業。大上海地區涵蓋昆山、蘇州等城市，是半導體與汽車業重鎮，福斯、通用、特斯拉、福特在上海都有設廠，封城逼得工廠停工。科技業就更不用說，除了中國自家晶片製造商中芯國際、華虹半導體，台灣多家知名半導體供應鏈企業都受到停工影響。

營運中斷的台廠包括蘋果供應商和碩、欣興電子、廣達電腦，以及亞洲電材、迎輝科技等多家企業。聯合報指出，截至11日，在上海與崑山的台灣上市124家、上櫃37家公司已因封城停工，包括電子、機械、醫療、鋼鐵、汽車、塑膠、食品、紡織、化學等產業，而這數字恐怕還會續增。

花旗分析師上週表示，上海與東亞貿易連結之深，封城絕對會外溢、導致斷鏈危機，「南韓、台灣、越南與日本等國，恐怕都難逃此劫」。

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