新北首創5年一貫會計專業人才產學媒合專班擴大招生 4/22報名截止

新北市教育局自2021年起攜手中華民國財稅會計學習 交流協會及致理科技大學，首創5年一貫「 新北市會計專業人才產學媒合專班」，今(2022)年擴大招生資格 ，新北市公私立高中職專業群科2年級以上學生皆可報名，將於4月 22日報名截止，相關資訊可上三重商工首頁查詢， 歡迎有志參加的同學把握期限報名！

教育局長張明文表示，新北市因應會計產業需求， 結合產業與科大資源，全國首創「新北市會計專業人才培育計畫」， 以5年一貫模式進行培育， 包含高二至高三畢業年度在校訓練及離校訓練、 大學期間升學保障及就業媒合、畢業後工作媒合等， 培育學生於技高畢業後順利考取記帳士證照(專技普考)， 鼓勵學生於大學階段，白天在會計師事務所工作實習， 晚上在科技大學就讀，讓學生兼顧學業的同時提早與職場接軌， 於大學畢業後即具有豐富的實務專業力來考取會計師證照， 培養未來記帳士及會計師專業人才。

「新北市會計專業人才產學媒合專班」2021年招收新北市技術型高 中商管群科學生，今年擴大招生資格， 凡新北市公私立高中職專業群科2年級以上學生皆可報名參加， 預計錄取30人，課程費用由協會支應，學生全程免費。 培訓課程分為在校與離校二階段， 第一階段為高二升高三的暑假至畢業年度5月， 由協會利用寒暑假及假日安排108小時會計專業課程輔導； 第二階段則於畢業年度5月至11月，提供業界實習、 租稅申報實務、租稅法規相關法規概要、 記帳相關法規概要等專業實務訓練303小時。

畢業後依學生意願可優先錄取致理科技大學進修部會計資訊系， 白天由協會依學生志願，媒合至理想的公司任職。 公司除每月給付薪資，若學生考取記帳士證照，每月再額外增加5, 000元作為專業加給，另有每學期最高15,000元學雜費補助 。

去年錄取會計人才專班的三重商工商業經營科施翔閎同學表示， 參與此計畫，是想獲得更多工作現場學習機會， 將學習到的理論應用於實務經驗，幫自己打下穩固的基礎。 一年的學習收獲非常多，目前正準備報考記帳士證照， 希望未來有機會進入會計師事務所。

三重商工校長李立泰表示，感謝協會提供產業資源及實習機會， 與技專校院共同培育產業人才，由業界師傅手把手的傳承經驗與知識 ，讓學生邊工作邊專業精進。協會陳英志理事長表示，協會聯合81 5家會計師及記帳士事務所，將業界的經驗與資源帶入校園，是「 要培養人才，而非人力」，鼓勵優秀學生透過培訓， 成為未來會計產業接班人。

教育局長表示，新北市自108年起推動4年4億元「贏得未來• 技職人才」計畫，在「專業技職」面向，致力推動產官學研合作，感 謝協會及科大提供師資及資源，讓學生求學中能實際與業界合作， 在真實情境中落實專業技能應用，培育師字輩專業人才。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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