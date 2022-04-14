支持企業響應ESG！北富銀攜手矽品精密簽訂「永續指數連結貸款」

台北富邦銀行4/14宣布與矽品精密簽訂2年期「 永續指數連結貸款(Sustainability Linked Loan)」。 此為矽品精密與北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款， 是北富銀與矽品精密攜手合作推動永續發展、 承諾共創綠色永續績效的第一步，亦是北富銀與企業客戶永續同心， 提供有力支持，以實踐ESG (環境、社會責任和公司治理)承諾的最佳實績。

北富銀表示，「永續指數連結貸款」是以企業永續表現為基準， 評估申貸企業在經濟發展、環境保護、 社會影響等各面向的績效表現，並結合產業特質制定貸款指標， 鼓勵企業客戶訂立長期永續經營方針。 跟傳統綠色債券或綠色授信相比，「永續指數連結貸款」 資金運用範圍更具彈性，可為企業永續發展挹注更多動能。

北富銀表示， 本次矽品貸款將與數個具指標性的永續關鍵績效目標結合， 包括空氣汙染物管控、水資源管理及一般廢棄物管理等。

矽品精密是日月光投控重要成員，在疫情衝擊下2020及2021 年營收仍逆勢成長，同時持續致力打造綠能低碳環境。 矽品精密十年前即開始積極籌畫推展再生能源， 並陸續在各廠完成建置太陽能發電系統， 矽品精密中科廠建置的太陽能發電系統更是國內封測業單一廠址最大 規模的代表作，亦獲得綠色工廠殊榮，2020年台中市政府授證表 揚為綠能節電優良企業， 彰顯矽品精密為打造低碳城市善盡企業社會責任之貢獻。此外，響應 2022年地球日主題：「投資我們的星球 Invest in our Planet」，矽品精密對能源轉型與永續發展不遺餘力， 不僅嚴格要求自身永續營運， 更持續以企業公民的角色關懷偏鄉小學推廣環保永續理念， 重視未來永續人才養成，期待藉此凝聚社會響應， 共創低碳永續的未來。

北富銀於2017年正式加入赤道原則協會，不僅納入各項ESG評 量指標衡量客戶永續發展風險， 促使授信對象重視環保與企業社會責任的實現， 更積極擴大綠色金融，完成台灣首筆依國際標準認證之綠色聯貸案； 擔任中租迪和旗下天英、天柱、天任、天心、天芮五家太陽能公司5 年期新台幣156億元聯貸案主辦行， 此為全台至今規模最大太陽能電廠聯貸案， 對台灣再生能源發展具重要意義；在風電融資上， 北富銀授信金額及主辦件數更穩居台資銀行之冠。