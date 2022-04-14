〈時評〉蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型假議題　民進黨應順勢弄假成真

國民黨立委蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」的想法，他當然是為了選舉才拋出這項主張，但實際上這對他和國民黨來說，算是一個假議題，民進黨政府不妨借力使力，完成中正紀念堂的轉型正義。
中正紀念堂的存廢或轉型，討論了近20年的時間，迄今仍沒有定論，雖然文化部也拋出一些構想，不過，卻因為藍綠缺乏交集，社會也普遍沒有共識，所以整個案子一再被延宕，遲遲沒有結論。不僅如此，每隔一陣子，這項爭議就會被提出來重複討論，尤其每到了選舉時刻，馬上變成綠營的提款機，隨時會被拿出來消費。
身為蔣家後代的蔣萬安，有意參選年底的台北市長，並且幾乎篤定獲得國民黨的提名，為避免這項議題成為日後選戰的包袱，他於是主動拋出構想，建議將中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」。蔣萬安也說，這項議題不要再讓特定政黨藉由意識形態操作。蔣萬安要清理這個戰場，他的企圖心和目的非常明顯。
不過，這件事情並非蔣萬安說了算，因為如何處理中正紀念堂，這不止是名稱的調整，或是蔣介石銅像要不要移除的表面問題，這事涉更深層、複雜的爭議，因為在決定這些處置時，背後所象徵的意義就是評判蔣介石功與過。
因此，對國民黨來說，必須先承認蔣介石在歷史發展上的定位，這正是近年爭辯不休的核心癥結，換言之，即便蔣萬安有意處理中正紀念堂的問題，但在藍營對蔣介石沒有定於一尊的論述前，國民黨內部自己對這項議題都會陷入嚴重紛歧。
另方面，文化部這幾年已開始展開中正紀念堂轉型工作，只是截至目前為止，仍處於討論階段，缺乏轉型方案的明確共識。即使蔣萬安建議要將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」，如同有人主張改建為立法院、歷史公園等，都只是其中一個方案的方向，絕對不是蔣萬安的想法就照單全收。
蔣萬安自己很清楚，他的提議根本不可能如願，只是他不想在年底市長選舉時遭受到這項爭議的挑戰，才會拋出中正紀念堂轉型的假議題。不過，既然蔣家後代都願意面對，國民黨再也沒有阻擋的理由與藉口，民進黨政府應該順水推舟，弄假成真，加速蔣介石歷史定位的討論，也讓轉型正義能往前再邁進一大步。