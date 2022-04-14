〈時評〉蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型假議題　民進黨應順勢弄假成真

國民黨立委蔣萬安（左4）9日出席健走活動，談到中正紀念堂銅像該如何處理時，他表示，最重要的是讓社會能夠充分溝通討論，這絕對不是任何一個人... 國民黨立委蔣萬安（左4）9日出席健走活動，談到中正紀念堂銅像該如何處理時，他表示，最重要的是讓社會能夠充分溝通討論，這絕對不是任何一個人、政黨、少數官員可以任意決定的。中央社

國民黨立委蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」的 想法，他當然是為了選舉才拋出這項主張， 但實際上這對他和國民黨來說，算是一個假議題， 民進黨政府不妨借力使力，完成中正紀念堂的轉型正義。

中正紀念堂的存廢或轉型，討論了近20年的時間， 迄今仍沒有定論，雖然文化部也拋出一些構想，不過， 卻因為藍綠缺乏交集，社會也普遍沒有共識， 所以整個案子一再被延宕，遲遲沒有結論。不僅如此，每隔一陣子， 這項爭議就會被提出來重複討論，尤其每到了選舉時刻， 馬上變成綠營的提款機，隨時會被拿出來消費。

身為蔣家後代的蔣萬安，有意參選年底的台北市長， 並且幾乎篤定獲得國民黨的提名， 為避免這項議題成為日後選戰的包袱，他於是主動拋出構想， 建議將中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」。蔣萬安也說， 這項議題不要再讓特定政黨藉由意識形態操作。 蔣萬安要清理這個戰場，他的企圖心和目的非常明顯。

不過，這件事情並非蔣萬安說了算，因為如何處理中正紀念堂， 這不止是名稱的調整，或是蔣介石銅像要不要移除的表面問題， 這事涉更深層、複雜的爭議，因為在決定這些處置時， 背後所象徵的意義就是評判蔣介石功與過。

因此，對國民黨來說，必須先承認蔣介石在歷史發展上的定位， 這正是近年爭辯不休的核心癥結，換言之， 即便蔣萬安有意處理中正紀念堂的問題， 但在藍營對蔣介石沒有定於一尊的論述前， 國民黨內部自己對這項議題都會陷入嚴重紛歧。

另方面，文化部這幾年已開始展開中正紀念堂轉型工作， 只是截至目前為止，仍處於討論階段，缺乏轉型方案的明確共識。 即使蔣萬安建議要將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」， 如同有人主張改建為立法院、歷史公園等， 都只是其中一個方案的方向，絕對不是蔣萬安的想法就照單全收。

蔣萬安自己很清楚，他的提議根本不可能如願， 只是他不想在年底市長選舉時遭受到這項爭議的挑戰， 才會拋出中正紀念堂轉型的假議題。不過， 既然蔣家後代都願意面對，國民黨再也沒有阻擋的理由與藉口， 民進黨政府應該順水推舟，弄假成真，加速蔣介石歷史定位的討論， 也讓轉型正義能往前再邁進一大步。