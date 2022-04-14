『澎湖福朋喜來登為您的盛夏留下美好回憶！』

時值夏季，想要盡情享受海島旅遊，莫過於飛一趟澎湖親自體驗夏日沁涼樂趣！澎湖唯一五星級國際連鎖品牌「澎湖福朋喜來登酒店」4月起推出盛夏最受矚目海上行程、壽星佈置客房等房客限量加購專案；館內餐飲更是推出多項活動，粉絲詢問度最高的「夏季限定．星光港灣BBQ」重磅回歸、宜客樂海港百匯自助餐廳華麗改版「夏日花火．日本美食祭」、 SWAVE微浮酒吧更加入小島上各項元素，全新酒單超過20款微醺聖品，打造絕對滿分的海島度假儀式感！

澎湖國際海上花火節20週年！帶房客搭上豪華遊艇海上近距離欣賞震撼花火

今年正逢「澎湖國際海上花火節」20週年絢爛展開，常用的LINE貼圖熊大、元氣兔兔等LINE FRIENDS將以500台無人機方式現身星空，澎湖福朋喜來登酒店更是為房客打造豪華遊艇，不必在岸上人擠人，登上遊艇與家人或三五好友從海上不同視角近距離一睹迷人絢麗的澎湖夏季花火盛典，倒映在海面上的景致更是難以忘懷，並且還可享用五星主廚特別準備的各項輕食鹹點、特調雞尾酒、香檳，讓每位房客僅需加購NT$2,980元，即可獨家享受夏日煙火體驗！

澎湖福朋喜來登酒店全體夥伴們更是在「澎湖國際海上花火節」06月23日花火節場次到現場與旅客們互動，更邀請超級偶像粉紅坦克符瓊音及好評如潮的國際樂團現場助陣、勁歌熱舞！活動現場打卡按讚、加入LINE好友還有機會將價值三萬七千五百元的港景吉貝雅爵套房、港景豪華雙人客房等萬元住宿券、五星餐券、星級美饌現金折抵券帶回家！

歡慶6週年！您的海島生日派對房就由我們來準備

想要在海島上有一個難忘的生日派對嗎？4月起房客只需加購NT$1,500元豪華壽星房佈置即刻升級2.0版，您的生日派對就由我們通通準備好：4吋手工蛋糕、法式馬卡龍、精選紅酒、壽星帽、造型掛燈、造型毛巾、電子蠟燭、海島貝殼燈、必備派對氣球等精心點綴與佈置，讓夏日海島慶祝之旅，成為畢生難忘的美好回憶。

粉絲敲破碗「星光港灣BBQ」重磅回歸！打造全台戶外最大鐵板燒烤料理

已經踏入初夏的大門，海島假期必不可少的活動就是吃燒烤，澎湖福朋喜來登酒店夏季限定「星光港灣BBQ」自04月16日起於一樓戶外木棧道隆重登場，今年特別「豪華升級再加菜」打造全台戶外最大180公分鐵板料理，胡椒鐵板牛肩排、帶骨自然豬排、紹興枸杞蒸白蝦、洋蔥九層塔炒澎湖鮮蚵等在地食材新鮮上煎，近距離欣賞師傅精湛廚藝表演，讓味蕾享受來自大海的滋味。

今年夏季限定「星光港灣BBQ」更是打造視覺與味覺的雙重饗宴，國際樂團Live Band在星空下現場演唱，全程只需動口不動手，五星主廚現場清蒸肥美帶殼牡蠣及當季螃蟹、陶板新鮮Q彈三文小管、客製化現煮薑絲海鮮湯、必吃特色美食紫菜海鮮炒冬粉、醬爆螺片、蒜香蒸中蝦、孜然羊肉串、烤番茄培根捲、印度坦都里咖哩雞搭刈包、紹興悶白蝦、澎湖手工花枝排等超過40道澎湖鮮美海味與快意肉食輪番上陣，飯後還提供多款飲品、冰沙、啤酒等消暑聖品無限暢飲，超人氣手作甜點黑糖蜂巢蛋糕、風茹銀耳露、仙人掌冰淇淋盡情享用，讓您輕鬆與家人好友在海島上盡情享受吃到飽的歡樂食光，消除您一天環島的疲憊。

宜客樂海港百匯自助餐廳推出季節限定「夏日花火．日本美食祭」

宜客樂海港百匯自助餐廳即日起，獻上季節限定「夏日花火．日本美食祭」，主廚將創新料理思維與傳統日本美食結合，運用澎湖豐美海鮮將日式美饌精采呈現，讓飲食與土地產生更緊密的連結，感受和食對賓客細膩的款待之道。

包含了日式人氣定番款「大阪燒」、傳統料理「壽喜燒」、「現煮海鮮烏龍麵」、「日式抹茶涼麵」、和食經典炸物「天婦羅」，現點現煎飽滿鮮嫩、入口即化「大目魚腹」；現流海鮮吧選用高檔食材與當季新鮮食材料理，「明太子比目魚握壽司」、「螢烏賊刺身」、「柳葉魚南蠻漬」...等等輪番上陣，皆由料理長現場料理，提供賓客現點現做服務。多變的日式料理手法，豐富菜色無限享用，讓您盡情享受來自大海的鮮美原味，並攜手日本清酒品牌「月桂冠」提供濃醇米香的清酒，要以SAKE之名，讓澎湖為之醉心。

大啖美食之餘，打卡也是不能少！澎湖福朋來登酒店04月15日(五)起精心打照夏日花火打卡區，濃濃日本風情，結合日式浪漫櫻花樹、繪馬、酒樽牆以及每年4-6月的澎湖花火節盛事，也提供日本浴衣體驗，讓饕客享受美食也能彷彿到日本花火祭典偽出國。

SWAVE微浮酒吧 全新首席調酒師桌邊秀、超過20款在地微醺特調別錯過！

體驗澎湖人在地夜生活！SWAVE 微浮酒吧迎來全新首席調酒師，各式基酒結合澎湖野生風茹茶、二崁古厝杏仁茶等風情元素，歷時打造超過20款在地微醺特調。熱帶島嶼上絕不可錯過的消暑聖品「巫毒邁泰」，以蘭姆酒作為基底，加入夏季風味水果，酸甜口感帶來一絲清涼。專屬於大人系的調酒「風茹烏梅湯」，以琴酒作為基酒，再搭配風茹草、天然青草的醇香與台式傳統烏梅的酸甜，輕啜一口，濃厚烏梅醇香沿舌尖蔓延。全新酒單更是一舉推出「12杯一點酒意SHOTS」在盛產好茶的台灣，感受酒體當中來自台灣茶的香氣和韻味，清雅而深刻。

現場更千萬不可錯過宛如小型花火節的「古柯鹼調酒」，首席調酒師火焰桌邊秀，赤紅花火的外觀搭配肉桂濃郁香氣，喝下如同烈火般熱情奔放， 打造出截然不同的調酒風味及全新感受。現場還有國際樂團與靈魂女伶中、英、日、粵、韓五聲道Live 現場演唱，在這慵懶的小島上盡情隨著音樂、酒精與燈影裡放鬆，邀旅人們一同解酷夏的熱！