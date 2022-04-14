台北遠東香格里拉母親節孝親提案　節慶蛋糕及五星食宿全方位寵愛媽咪

歡慶母親節，台北遠東香格里拉推出食宿孝親方案搶母親節商機。The Cake Room特別推出兩款母親節限定蛋糕「舞蝶玫瑰園」和「冰紛莓一刻」，粉嫩玫瑰花瓣造型蛋糕及沁涼酸甜的冰淇淋蛋糕，4月18日前預訂母親節蛋糕享85折優惠，絕對讓媽咪們心花朵朵開，甜蜜過佳節！

館內各餐廳亦將於5月7日至8日獻上母親節限定美饌，另有廣受好評的「週末豪・享・玩俱樂部」住房專案，帶著媽咪來體驗豐富多樣的課程，如提拉米蘇DIY、自製義大利麵、中華料理、琴酒蠟燭等，陪媽咪度假還可以一起享受邊玩邊學的樂趣，趁佳節寵愛母親！訂房(02)2376-3266；訂位(02) 7711-2080；預訂蛋糕(02)7700-3155。

馨意滿滿 母親節限定蛋糕

位於飯店1樓的The Cake Room即日起推出兩款母親節限定蛋糕歡慶佳節，「舞蝶玫瑰園」黑莓香草起司蛋糕(7吋/1,580元)，整體造型是以栩栩如生的粉嫩玫瑰花代表著對媽咪的愛，也象徵母親如花綻放的愛，以濃郁的起司蛋糕為主體，乳酪的綿密口感加上底層酥脆餅乾，搭配野莓醬的酸甜果香，酸甜交織的好滋味讓人幸福感爆棚。

「冰紛莓一刻」覆盆莓開心果冰淇淋蛋糕(7吋/1,980元)，覆盆莓冰淇淋入口後微酸微甜滋味，與開心果冰淇淋的濃郁口感，層次堆疊交織出豐郁果香，外型染上氣質酒紅鏡面晶瑩光亮，並以巧克力製作出緞帶交疊的視覺效果，象徵送給媽咪的甜蜜禮物。

生活藝術家 「週末豪・享・玩俱樂部」住房專案

這個母親節，帶媽咪來場獨具品味的風格渡假！台北遠東香格里拉「週末豪・享・玩俱樂部」住房專案，雙人入住即享免費升等一級房型、翌日豐盛早餐，更可免費參加五感體驗或美味發現系列課程，還可獲得價值3,000元飯店禮券。

五感體驗系列課程包含琴酒蠟燭，在大廳茶軒挑高優雅的空間，悉心製作屬於自己的香氛蠟燭，採用繽紛多樣的天然植栽、香料，調製自己喜愛的精油香氣，完成後還可輕鬆享用輕食小點；琴酒果醬，將新鮮水果悉心熬煮再加入琴酒更添風味，甜蜜蜜的好滋味加上琴酒杜松子的香氣，絕對是味覺嗅覺的完美體驗！

美味發現系列課程則包含五星主廚帶你做中菜，由擁有30年經驗的賴忠舜主廚親自開班授課，一邊學中菜還能一邊欣賞無敵城市美景，現在就來場中華食尚之旅；提拉米蘇DIY，由星級甜點主廚拆解步驟，仔細分享如何製作義大利人氣提拉米蘇，完成後還可搭配現煮香醇咖啡，與新鮮現做的提拉米蘇一起享用，襯著迷人高樓美景度過午後的美好時光。

動手做港點，榮獲連續四年米其林餐盤推薦的香宮港點師傅親自傳授三款經典港點的製作技巧；自製手工義大利麵，從捏麵團開始，體驗製作手工義大利麵，接著烹調道地蛤蜊義大利麵，完成後在台北高樓市景和浪漫義式氛圍中，搭配氣泡酒細細品嚐。