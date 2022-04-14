台灣輕重症分流收治新制　4/14起醫院只收治4類確診患者　

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）近期本土疫情升溫，面對Omicron病毒株以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，指揮中心今（14）日宣布輕重症分流收治新制，即日起只有中重症、70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、等4類患者送醫，其餘送集中檢疫所或居家照護。

指揮中心表示，即日起，醫院只收治４類確診患者，包括中重症、高齡(70歲以上)、血液透析、懷孕36週以上確診者。若住院病患已無住院需求者，無須待解除隔離，即可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館(於啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護)。

而無症狀、輕症(含機場落地採檢PCR陽性)且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者(如孩童)，或懷孕未滿36週之確診者一律送往加強版集中檢疫所、防疫旅館

在開放居家照護的縣市方面，主要收治未滿65歲且無血液透析、無懷孕且符合居家照護條件者；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院。

專責病房、加強版集中檢疫所、防疫旅館在場地允許的狀況下，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者；加強版集中檢疫所、防疫旅館若房型允許，也可同室收治2人以上，但以家人、同住或同行者為限，，讓彼此照顧也讓房間利用更有效率。