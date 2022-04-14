2022野柳石光夜訪女王4/15登場 首創儷影湖海岸水幕光雕秀

2022野柳石光 夜訪女王。(照片由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供) 2022野柳石光 夜訪女王。(照片由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供)

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處將自4月15日起在野柳地質公園舉辦「2022野柳石光 夜訪女王」活動，八大特色燈區及每30分鐘展出海岸水幕投影光雕秀，採限量預約購票入場。

北觀處處長陳美秀表示，「野柳石光 夜訪女王」今年(2022)以燈光效果為活動主體，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，海岸邊以水為幕並投影全新創作之動畫，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色，夜色中閃耀繽紛光芒。

今年八大燈區由唯美璀璨的「野柳石空精靈森林入口」揭開序幕，櫻花、蝴蝶等精靈引領旅人進入繽紛幻影的野柳石空王國；在星河帶領下，熱帶魚群趕來參加野柳石空王國盛會，優游自在的圍繞在仿真區女王及俏皮公主身旁。隨著輕盈的樂聲經「野柳石空愛情空橋」來到「俏皮公主魔法石空劇場」，海底世界魚群穿梭於俏皮公主與蕈狀岩群落，宛若陸上水族館，相當逼真生動。

沿著蜿蜒華美的「石空微光奇旅步道」，光之精靈帶領遊人來到觀景平台享受「女王頭奇幻光林劇場」燈光秀；接著來到「儷影湖夢幻石空劇場」，首次於海岸呈現全景3D水幕光雕秀，搭著震撼的聲光，夜裡與大海演繹一場精采絕倫的表演，沉浸在如夢似幻的奇妙旅程中；玫瑰花襯托「女王頭浪漫石空劇場」的爛漫愛情饗宴，七彩絢麗光影彷彿是女王吟唱出的魔法旋律，溫柔的流淌在旅人身上；野柳石空來到尾聲，帶著滿足愉悅的心情走入「野柳石空繁星出口」，步向奇幻旅程終點。

奇幻水幕光雕秀每晚共展出6場，時間為18:20、18:50、19:20、19:50、20:20、20:50。另外，今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，上傳照片搭配文字即可呈現獨一無二的觀展心情。這次活動包含28家特約合作店家提供消費折抵優惠，手邊有50元消費抵用券的朋友，即日起可至野柳周邊、金山小鎮等店家使用。

北觀處表示，「2022野柳石光 夜訪女王」活動自4月15日起至5月1日每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張新臺幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。線上購票請至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網，電話購票請撥(02)2492-2016由專人服務，或至野柳地質公園售票處排隊購買。持國旅券於活動現場購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份(價值500元)。

北觀處提醒參觀民眾，配合防疫，請落實實聯制、量測體溫等措施，並維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人。

岩壁光雕互動體驗。(交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供)

櫻花、蝴蝶等精靈引領旅人進入繽紛幻影的野柳石空王國。(交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供)

儷影湖夢幻石空劇場。(交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供)