【快訊】遭中國關押5年　台灣NGO工作者李明哲4/15搭機返回台灣

圖為107年12月24日，台灣人權促進會秘書長邱伊翎（右3）、台灣NGO工作者李明哲的妻子李凈瑜（右4）等人在立法院召開記者會，呼籲言論自... 圖為107年12月24日，台灣人權促進會秘書長邱伊翎（右3）、台灣NGO工作者李明哲的妻子李凈瑜（右4）等人在立法院召開記者會，呼籲言論自由無罪，要求中國政府立刻釋放李明哲。 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）最新消息指出，在中國服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，預計15日上午自廈門搭乘航班返回闊別超過5年的家鄉。

據居中協調人士表示，李明哲今天刑滿出獄後，將前往廈門，並預計於明天搭乘班機返台。

廈門15日僅有一班航班直飛台灣，是廈門航空編號 MF887班機，依時刻表，班機預計於上午8時45分自廈門高崎國際機場起飛，上午10時25分左右抵達桃園國際機場。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光4月13日在例行記者會中回應有關李明哲的提問時表示，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。

台灣非政府組織工作者李明哲因為網路言論，於2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

2019年9月因李明哲的父親過世，他的妻子李凈瑜和李明哲母親郭秀秦赴中國探視，希望中國准許李明哲返台奔父喪，並表示奔喪後，李明哲會返回中國服完剩餘刑期，李凈瑜自己也願在奔喪期間被監禁，做為「人質」。

不過中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光，2019年9月25日在例行記者會上，回答媒體詢問時表示，李明哲的母親和妻子24日確實已到湖南赤山監獄探視；但有關申請返台奔喪，「不符合相關法律規定」，獄方也把詳細狀況告知了家屬。