不是只有COVID-19會變異 小頭症元凶茲卡病毒 「極易」突變

2015年，巴西一名因茲卡病毒而罹患小頭畸形的嬰兒（圖／美聯社） 2015年，巴西一名因茲卡病毒而罹患小頭畸形的嬰兒（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2016年令人聞風色變的茲卡（Zika）病毒，恐怕又要捲土重來了嗎？專家示警，世人在對抗新冠肺炎（COVID-19）的同時，切莫忘了，許多病毒都有變異的可能性，都有造成下一個公衛危機的潛力。

根據BBC，茲卡病毒透過蚊子叮咬、性行為、輸血等途徑傳播，盛行於美洲與亞洲。多數患者症狀無症狀或症狀輕微，無持久後遺症，死亡率低。症狀包括發燒、紅疹、關節痛、頭痛、眼窩痛，肌肉痛、噁心等，與登革熱相似。一般人染上還好，但若懷孕婦女不幸感染，產下小頭畸形症（microcephaly）的胎兒機率大增。

加州霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）人員發表在《細胞報導》（Cell Reports）期刊上的研究指出，茲卡病毒易於突變，一旦出現變異株，就算先前曾獲得群體免疫的國家，恐怕都難抵擋新一波疫情襲擊。

科學家發現，在實驗室中將茲卡病毒從蚊子細胞傳給實驗鼠時，出現了部分基因改變。這意味茲卡病毒要變種是很容易的，有助其繁衍、傳播，而就算曾染登革熱的動物，也不會啟動交叉免疫保護反應。

專家表示，這項研究雖僅在實驗室範疇，有其侷限，但不啻是一項提醒，在疫情流行季應加強追蹤病毒的變化。如此一來，或可預測哪種突變較可能致使疫情大爆發，從而介入控制。