台北大直英迪格酒店 【龍情放粽】端午禮包　5月13日前預訂享85折優惠

端午佳節即將來臨！台北大直英迪格酒店推出【龍情放粽】端午禮包，6顆傳統道地的阿嬤思鄉味肉粽(約200克/每顆)，搭配龍舟圖騰潮設計、兼具時尚與實用的保冷袋。禮包售價1,080元，5月13日（五）前預訂享早鳥優惠85折，5月16日（一）起陸續出貨；訂購30個以上禮包，享單一地址免運優惠，訂購專線：02-3518-7772、訂購網頁：https://reurl.cc/jkbMNm。

阿嬤思鄉味肉粽

融合南、北粽製作特色，糯米口感較軟，卻沒有南部粽軟黏。所有用料先以主廚特製獨家醬汁慢火燉煮，粽葉包好的粽子再放入壓力鍋燉煮，讓糯米香氣更加入味。用料部分，嚴選台灣年份較久的糯米，增加Ｑ彈咬勁口感，另採用7：3比例瘦肥肉作為大塊紅燒三層爌肉，入口時自然化開，一點也嚐不出油膩感，另搭配來自雲林北港花生、台中新社鄉冬菇、屏東四重溪鹹鴨蛋，混入新鮮蝦米、阿根廷魷魚，道地呈現阿嬤親手包粽的家鄉味。

龍舟造型保冷袋

以帝王黃和沉穩藍為主色，配上質感皮革提把，袋面印上色彩鮮艷的龍舟圖騰，除了尊崇傳統精細的工藝精神，也呼應國寶級匠人劉清正「阿正師」替飯店純手工打造的龍舟大型藝品，最後展現後疫情時代，台北大直英迪格為「舟遊世界」做準備。

台北大直英迪格的品牌故事

洲際酒店集團（IHG）旗下品牌英迪格酒店，結合在地鄰里文化與故事，展現每個城市其獨一無二的風格。台北大直英迪格處處可見大直歷史文化「窯」、「磚」、「瓦」、「舟」的設計意象，此次，結合端午節慶，細說昔日基隆河上龍舟競技，展現英迪格酒店品牌價值，且為回味大直過往美好。