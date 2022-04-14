美麗信花園酒店 冠軍甜點店 九宮格點心坊推出【祈願馨情˙母親節蛋糕】

即將迎接五月母親節的到來，美麗信九宮格點心坊推出外型亮麗、口感溫潤並帶有滿心祝福的限量母親節蛋糕與您共渡溫馨佳節，四月底前預購更享9折早鳥優惠；寵愛唯一的媽媽，就用最漂亮的蛋糕為您表情達意吧！

美麗信九宮格點心坊，即日起推出【祈願馨情˙母親節蛋糕】為咖啡栗子香草慕斯口味，每顆NT$820；即日起至4月30日前預購享9折優惠，每顆只要NT$738。六吋【祈願馨情˙母親蛋糕】最上層的巧克力立體造型及玫瑰花飾，以烏克蘭國旗顏色做為主要色調，在慶祝母親節的同時，祈禱世界和平更為烏克蘭祈福，祝福天下媽媽都享有一個有愛有希望的天地，與身邊最親密的家人共度屬於媽媽的節日。

【祈願馨情˙母親節蛋糕】最外層的香草慕斯，以大溪地香草夾及法國可可巴芮巧克力調和，吃來口感輕盈、入口即化；迷人的香草口味搭配內餡以濃郁小紅帽咖啡豆製成的咖啡巧克力醬與法國赫許栗子泥慕斯組合，最下層的可可脆餅賦予蛋糕清脆滋味，如此繁複的多層次搭配，造就這款極具意義有獨一無二的香濃母親節慕斯蛋糕。

美麗信九宮格點心坊以精緻內斂的甜點享譽同業，今年甜點師傅全心打造的母親節蛋糕，獻給全天下用心栽培兒女成長的媽咪們，暖心又不甜膩的精緻蛋糕，與您共度年度母親佳節。