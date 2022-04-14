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梅雨季來臨沙發發霉好困擾，沙發專家傳授布沙發除霉妙招

By 台灣英文新聞
2022/04/14 13:49
梅雨季來臨沙發發霉好困擾，沙發專家傳授布沙發除霉妙招

清明節過後，緊接著便是梅雨季節的來臨。每到梅雨季，濕答答的天氣除了讓人因為濕度過高感到不適之外，衣物、食物也容易發霉，因此許多民眾會使用除濕機來降低室內濕度。然而即使有開除濕機，生活中一些不易清潔的角落，還是可能會有黴菌滋生，尤其是沙發等大型布製家具，更是黴菌附著的溫床。

布沙發若是產生霉垢，民眾往往不知如何處理，只能將就使用，長此以往不只影響沙發美觀，對家人的健康可能也會產生影響。擁有35年沙發製造經驗的專家Paul Yang建議，平時就要使用除濕機控制室內濕度，如果有液體滴到沙發上也要趕緊用乾抹布擦拭乾淨，盡量減少水氣附著在布料纖維中的機會。而若是布沙發上已經有發黴的跡象，則可以用小蘇打粉撒在發霉位置，靜置2-3小時，讓小蘇打粉吸附水氣與髒汙，之後再用吸塵器將小蘇打粉吸乾淨即可。

除了維持環境乾燥，避免布沙發發霉，沙發專家Paul Yang也表示，台灣氣候濕熱，民眾在選購布沙發時，可挑選具防潑水特性的布料材質，更能維持沙發表層的清潔。Paul Yang推薦由台灣沙發工廠直營的「沙發先生家居」，所有沙發皆可客製化更改布料為防潑水、耐髒汙的涼感貓抓布材質，在日常的清潔上更輕鬆便利。

「沙發先生家居」全台共9家線下體驗館，民眾可親自到現場試坐體驗，實際觸摸布板，挑選最符合自身需求的沙發材質。價格與運費皆清楚透明標示，不坐地喊價，並提供沙發主結構5年保固，品質有保障，購買更安心。

更新時間 : 2022-04-14 14:55 GMT+08:00

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