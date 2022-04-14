【人生如戲】張國煒重回長榮集團•接掌立榮董事長　談家族紛爭：幫忙代管父親產業　

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）立榮航空今天(4/14) 舉行臨時董事會，會中推舉星宇航空董事長張國煒接任立榮航空董事長。星宇航空公關長聶國維受訪說，希望張國煒可以帶領立榮航空繼續深耕國內航線跟發展亞洲航線。

立榮航空董事會今天通過由星宇航空董事長張國煒接任董事長後，張國煒說，沒有什麼協議不協議，這是代管，家族有需要，他會儘量幫忙，這是他父親的產業，也沒有代管長榮航空的問題。

長榮集團經營權之爭延燒，張國煒以雲杉公司的法人代表回任立榮航空董事，今天以代行董事長身分召開立榮航空臨時董事會，會中通過由他接任立榮董事長，會後辦理交接，重返長榮集團。

張國煒在立榮董事會後接受媒體聯訪表示，沒有什麼協議不協議，這都是張家產業，本來就是他父親的產業，也不是什麼條件交換，只是大家有共識進行分工，讓集團業務可以顧好，「這才是最重要的。」

張國煒表示，航空影響大眾行的權利，不像其他產業可以恣意妄為，他就是暫時代管立榮航空，外界認為他拿到立榮航空會有什麼好處，但星宇航空本來就要準備申請國內線，對星宇航空來說申請國內線只是a piece of cake(形容很容易的事)，沒有什麼問題。

至於是否會重返長榮航空？張國煒坦白說自己沒有決定權，也認為沒有回去的必要，雖然他有9%持股，但長榮航空的股民很多，不是說持股就一定要回去，而且他已經出來了，要不要回去是所有股民有同樣想法才有機會，「我個人是沒有這個想法。」

張國煒也認為，沒有代管長榮航空的問題，他表示，現在的經營權用得很好，遇到疫情轉換的也很快，等到有需求時再來談。他的原則心境就是「當初父親交代我怎麼做，我儘量做到。」

有關長榮集團爆發家族紛爭，張國煒表示：「不能說是姊夫來請我，只是大家協商，也沒有誰去求誰的問題，大家都是一家人，生氣歸生氣，還是可以好好坐下來談。」他也不排斥跟大哥張國華坐下來談，也還是尊敬大哥。

「張家產業是父親拚下來的，要讓張家人主持。」張國煒說，這點他很同意，誰去主持沒有關係，把集團用好就好，誰有能力就誰去弄，他唯一不喜歡的就是看到被外人操縱。記者繼續追問「外人」，他說：「我如果知道是誰，把他槍斃就好了。」

針對張榮發遺囑爭議，張國煒說，對他來說遺囑是不是爸爸的意思比較重要，即使今天被判定無效也沒關係，他在乎的只有是不是爸爸寫的，他沒有撒謊，若他真的如外界所說狸貓換太子，老早總裁就會他當了，也不會淪落被趕出來。

中央社報導，上午陪同張國煒的星宇航空公關長聶國維受訪時說，張國煒服務航空產業30年經驗，希望能帶領立榮航空繼續深耕國內航線，同時也對於既有的亞洲航線夠進一步發展，這是立榮航空董事會剛剛達成的協議。

聶國維表示，未來立榮航空跟星宇航空的合作上，還要進一步討論，星宇航空本來有計畫經營國內線，一直在評估中，目前既然是張國煒進駐立榮航空，會不會要繼續執行，還有待觀察。

至於立榮航空的新任總經理人選，聶國維表示，已經有決定，但還要等董事會同意，暫時不便透露。

張國煒的「王子復仇記」

過程戲劇化

今天被推舉為立榮航空董事長的張國煒，曾擔任長榮航空董事長，長榮集團創辦人張榮發過世後，因家族鬥爭遭撤換，之後自行成立星宇航空又碰上疫情，在種種困難下，仍成功上演復仇記。

張國煒是長榮集團創辦人張榮發的第4子，從小就接受張榮發的一路栽培，不過卻因為執意離婚再娶空姐惹惱張榮發，遭到解職，不過向來喜歡飛機的張國煒直接轉赴美國學習飛機駕駛及維修。

張國煒2009年時重返長榮集團，先到長榮航太修理飛機，從基層做起，並且陸續考取各式飛機駕照，2013年接下長榮航空董事長一職，成為罕見身為董事長還能身兼機師的人，甚至有不少粉絲追隨他，指名希望可以搭到他駕駛的航班。

不過2016年張榮發過世後，長榮集團引發家族兩房的家族鬥爭，張國煒本來自行宣布依照父親遺囑接任長榮集團總裁兼長榮航空董事長，在大房接連出招下，張國煒被迫離開長榮航空。

張國煒並沒有氣餒，2016年11月開始籌資創辦星宇航空，2018年正式成立，張國煒利用他的專業及對航空業的熱愛，一步步布局星宇航空，終於讓星宇航空在2020年1月正式首航，不料，卻碰上百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病），航班大砍，原本預定要開航的宿霧航線也無限期延長，讓星宇航空一度被外界認為可能會失敗，甚至走向破產一路。

但張國煒仍堅持他的航空夢，星宇航空即使在疫情中仍積極布局，陸續開闢日本等航線，新機也陸續到、交機，星宇航空今年也啟動自訓飛航員招募計畫，等待疫後商機。

隨著長榮集團的經營權大戰再度開打，張國煒看似專注經營星宇航空，不願介入，並積極宣布跨足餐飲及汽車零件產業，但隨著「弟弟派」大勝，張國煒也算是復仇成功，下一步動向更令外界關注。

長榮經營權之爭

近期白熱化

長榮經營權之爭近期紛紛擾擾，長榮鋼4月12日公告，長榮國際改派長榮鋼的法人代表，將原任的張國華及柯麗卿，改為甫任長榮國際董事長的鄭深池及甄明法律事務所律師陳昭龍。

長榮國際是長榮鋼的法人董事，持股長榮鋼21.69%。

鄭深池被視為支持張國明、張國政的「弟弟派」，他6日當選長榮國際董事長後發布聲明表示，希望藉長輩的身分，提供一個平台，期許藉此平台讓張家4兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達長榮集團創辦人張榮發期望兄弟團結的遺願。

但張榮發長子張國華隔天發布6點聲明，反駁鄭深池的聲明內容，指希望兄弟4人儘快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸，不用透過其他人所建立的平台。

6月10日長榮鋼將改選7席董監事，目前「弟弟派」掌握的持股約33.59%，而長榮鋼現任經營團隊、「哥哥派」張國華在握有長榮鋼12%持股的欣陸投控董事長殷琪支持下，兄弟兩派目前實力相當。

【人生如戲】張國煒重回長榮集團•接掌立榮董事長 談家族紛爭：幫忙代管父親產業

星宇航空5月1日起開放報名CPL自訓飛航員 (圖/星宇航空官方臉書)