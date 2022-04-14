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我們一起高調愛媽咪 溫馨曬恩愛　理想大地與媽咪慶祝母親節

By 台灣英文新聞
2022/04/14 12:30
我們一起高調愛媽咪 溫馨曬恩愛　理想大地與媽咪慶祝母親節
我們一起高調愛媽咪 溫馨曬恩愛　理想大地與媽咪慶祝母親節

溫馨濃情五月，母親節即將來臨，你準備好如何對媽媽表達真摯又害羞的情感了嗎？有多久沒有好好陪伴媽媽談天說地、享受美味，理想大地都幫您準備好了，不論是異國料理、中式料理、母親節蛋糕，多樣化美食任您選擇，完美的渡假當然不能錯過台灣唯一運河式渡假飯店，讓媽媽高調享受身、心、靈一次大大的滿足。

隨著母親節即將到來，理想大地特地推出住宿回饋方案，透過官網或電話預訂 2022/4/30 ~ 5/9任何一住宿專案，每房之母親住客贈送四吋手工精美蛋糕一份。 理想大地同時推出「感念母親 愛無所不在」，三大優惠好禮，在簡單日常生活中增加一點點的儀式感，讓您的母親節與眾不同；好禮優惠一：凡花蓮鄉親於至理想大地預訂里拉餐廳品嚐幸福自助晚餐媽咪價$880 /人 (原價$1,100 +10%)；好禮優惠二：預訂理想大地風味餐廳單點或午晚間合菜，可享8折優惠，免收服務費之優惠 (團體不適用)；好禮優惠三：理想大地量身打造「慈母水晶珠寶盒」限量版母親節蛋糕，媽咪價$700 (需7日前預訂)，4/30前預付訂金可享8折優惠，點心師傅特別選用戚風蛋糕基底以及青堤子、布丁、芋泥，講求低糖低奶油，營造健康，讓媽媽渡過一個有質感的母親節。

理想大地位於花蓮壽豐鄉， 擁有好山好水好空氣的渡假勝地，飯店在地景觀與零于染的綠活氛圍，西班牙建築設計風格，感受廣闊草原，飯店的活動結合花蓮在地元素與生態環境， 搭乘環保遊艇環湖2.2公里導覧, 白天或夜晚間景致各有不同, 豐之谷竹筏生態導覽、田園窯烤麵包DIY、獨木舟、釣魚、射箭等多項飯店活動讓您盡情玩樂！ 到了晚上, 理想大地的星空電影院夜間播放，和心愛人一起欣賞精彩電影的絕佳機會喔！

更新時間 : 2022-04-14 13:24 GMT+08:00

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