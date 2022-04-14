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粽子可以很時尚! 凱撒飯店連鎖首推冰火雙享端午禮　冰心粽燒肉粽通通在裡面 精品保冷托特包提出時尚好品味

By 台灣英文新聞
2022/04/14 12:21
粽子可以很時尚! 凱撒飯店連鎖首推冰火雙享端午禮　冰心粽燒肉粽通通在裡面 精品保冷托特包提出時尚好品味

時序逼近夏天，您開始煩惱今年端午節要幫家人準備什麼樣式的粽子嗎？是料多味美的傳統肉粽？還是沁涼消暑的QQ冰粽？凱撒飯店連鎖聽到了消費者的心聲，今年首推凱撒冰火雙享禮盒，傳統粽加上冰心粽，雙重饗宴一次滿足，拯救您的選擇障礙。精品等級的保冷托特包，設計師以珊瑚紅搭配優雅橘迎接熱情夏日的來臨，讓今年端節禮袋也能提出時尚好品味！

凱撒飯店連鎖2022年有別於各大飯店單獨推出傳統粽或冰粽，今年「冰火雙享禮盒」把二種人氣粽子放在同組端午禮盒內，一次滿足全家大小的願望。虎年應景又奢華的「極品虎掌帝王粽」，凱撒經典「招牌蛋黃鮮肉粽」更是不能少，超人氣的「紅藜松露蔬福粽」及競賽中的常勝軍「湖州相思豆紗粽」，4種創新及傳統兼具的口味，絕對讓人一再回味。

外皮冰涼、口感Q彈的冰粽，近年已成為端午佳節的新選擇，飯店特別推出夏天最受歡迎的「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」，每一口都是清涼的幸福好滋味！一組禮盒、美味雙享，端午首選好禮！4月30日前早鳥優惠價只要990元！另外，凱撒也加碼推出「蔬福雙享禮盒」，「紅藜松露蔬福粽」加上「湖州相思豆沙粽」是絕佳的素食鹹甜組合，「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」冰心粽更能帶給素食者不一樣的清爽感受，早鳥優惠價只要850元，限量100組，敬請即早選購。

凱撒飯店連鎖2022端午禮盒特別採用明亮的色彩搭配，推出精品等級的保冷托特包，以大膽的色彩及材質混搭，創造驚豔的視覺與觸覺衝擊，時尚又實用的吸睛設計，限量推出只送不賣，預料將掀起一波搶購熱潮！

更新時間 : 2022-04-14 13:24 GMT+08:00

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