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【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！

全台621處可領取公費家用試劑

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/14 11:36
全台621處可領取公費家用試劑

全台621處可領取公費家用試劑 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣本土疫情延燒，全台共有超過600間診所及衛生所發放公費家用快篩試劑，一起來看領取條件！

根據疾管署公布的最新資料，全台共有621間診所及衛生所配合發放公費家用快篩試劑，有至診所掛號就醫且具呼吸道等症狀病患可領取，無症狀者非試劑發放對象；定點診所發放數量也沒有規定，診所醫師依條件盡量發放，疾管署將視診所發放量調整次月配送量。

常見問題Q&A

Q：領取資格?
A：試劑發放對象為至定點診所就醫具呼吸道症狀病患，無症狀者非試劑發放對象。

Q：同一病患可重複發放?
A：不可以，同一診所不得於當日重複發放試劑予同一人，不同日發放予同一人則應有分次定點診所看診紀錄。

Q：可幫家人代領?
A：不可以，試劑發放對象為至定點診所就醫具呼吸道症 狀病患，或醫師判斷建議需篩檢之病患及幼兒之陪同 看診者，均需在場經醫師判斷後發放，故病患不可幫家人代領。

Q：是否可請診所提供快篩證明?
A：不可以，本計畫為透過社區診所醫師判斷後發放家用 快篩試劑，由民眾攜回自行進行快篩及回報快篩結 果，診所不予提供快篩證明。

Q：定點診所是否需要配合民眾要求於診間進行篩檢？
A：不需配合，本計畫提供的家用快篩試劑，由民眾自行在家執行，醫師得拒絕不予執行。

Q：試劑如何儲存?
A：存放於陰涼乾燥處(攝氏 2-30℃)即可

Q：回報公費家用快篩試劑結果，需要填寫試劑批號，批號位置在哪?
A：試劑外包裝左側 LOT字樣旁的英數字，即為該試劑批號，如：41ADG500B。
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
(圖擷取自疾管署網頁)

更多常見問題請前往官網查詢，或直接點進公費家用率開試劑地圖
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