從台灣出發！Formosa Verse區塊鏈商機無限

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）NFT(Non-fungible Token)的話題持續在台灣產業界發酵，池安科技執行長池明洋率領團隊整合NFT交易平台、社群媒體和電商平台的優勢，在區塊鏈的基礎上，打破舊有商業模式，建構具全球化、多元性及富有台灣意象的「Formosa Verse」。

有多次創業經驗的池明洋形容，Web.3世界比較像回到人們最原始的狀態，是把一些好的多元性彰顯的一個世界。Web.3是在區塊鏈建構的世界，特色是所有的空間都連到一個加密空間，因此資訊流無法被壟斷，也無法框住用戶，它重現了市場機制的自由度。而現在NFT應該是用戶、買方和賣方中間最薄的一個承載用的憑證。

池明洋表示，從比特幣發展出來的區塊鏈，首先是它的技術源自於密碼學的模型設計，從上線的第一天就放到公共網路面對來自全球的攻擊，歷經二、三次的跌代後，新的技術就會產生並形成open source (開放源碼)；它的安全性是可抗全球的攻擊。

區塊鏈透過網際網路建立信任的通路，逼迫人們重新思考產品的優勢，池明洋認為，產品的本質及如何吸引人來消費，打破過往的行銷模式，全因區塊鏈的地址是公開的，可對特定用戶進行空投。

他強調，當所有的用戶都是買家、所有的用戶也可以是賣家時，各種新的結構都可以在區塊鏈的「去中心」打造「去中心化」，是讓大家共同參與的模式，整個生態就會變的有活力。而所謂的「去中心化」，並不是指「去中心」而是去「平台」而已，「中心」還是區塊鏈，也就是讓一群人在區塊鏈上交易。

對於虛擬貨幣的優勢，池明洋表示，如同比特幣一般，它並沒有跟任何法定貨幣做連結，因此所發展的商業模式，就不受任何的國界限制，就算有人想要建立「國界」，也已違背當初的設計。烏俄戰爭就是最好的見證，當全球開始鎖俄羅斯的Swift code時，許多人才深切體悟到法定貨幣受限於國界及政治因素的控制，如今只要持有虛擬貨幣，有網路就可以轉帳。因此，區塊鏈打破的是國與國之間長久以來，無法達成的共識，就是發展虛擬貨幣 (數位貨幣)。

對於虛擬貨幣為何還無法被大眾接受，池明洋認為，就跟Apple 手機一樣，關鍵在於最優秀的一群公司有沒有人才開始從事這個行業，並從行銷、產品開發、研發許多生態到提出相關誘因等，民眾的接受度才會提高。

據統計，目前持有比特幣的人落在28-35歲之間，資產約有20%-30%，集中在年輕世代。

他引述一位企業家的說法，虛擬貨幣的發展尚在評估，只是各國都在想一個對政府利益最大化的做法，如今大家都準備好了但都還在觀望，因為沒有人想錯過這個市場但又不想當第一個領頭羊。Formosa Verse (FV) 的下一步就是建置自己的虛擬貨幣。

區塊鏈帶出新的商業模式，也隨著疫情改變了就業模式，池明洋說，他是要讓所有想要在這個新的世界工作的人，以其多元性的模式實現自己的價值，因上帝賜予人們許多的技能，卻因人們對於產業鏈的不熟悉，而受到侷限，能力也受到壓抑。

他以工作為例，過去找工作，你住台北就在台北找工作，如今透過區塊鏈就可依自己所擁有的技能找合適的工作，並且在世界各地工作。這也是疫情催生出來的遠距辦公的模式，它喚醒了人們對於斜槓和多元性的欲望，員工不用被綁在辦公室而是依據自己的能力從事更精準化的工作，更明確一點就是做擅長的事。

對於新公司的成立，池明洋有很大的願景，Formosa Verse中的Formosa是自由和美麗的概念，台灣的民主自由都很好，也強調人的自由發展和多元性，因此他期許FV可以以台灣的核心價值創建新的平台，打造一個全新的世界介紹給所有的人。

池明洋表示，FV將從台灣出發、專注於連結在地伙伴及商品，且是過去在web.2上難賣的商品，透過web.3可以賣出去。首先會透過NFT及合作夥伴發的NFT跟用戶對話，未來在透過結盟共同設計和分享賦能池。再建立一個結構，讓協會和基金會或公益團體可以到Web.3被透明化，但仍可透過密碼學來堅固隱私。最後，吸引更多人才加入Formosa Verse區塊鏈的世界。