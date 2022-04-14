台灣史上最大杯　600g果肉！大苑子推1000c.c.愛文芒果冰沙　滿足老饕的胃

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）每年夏天的一大盛事、也是最受芒果迷期待的大苑子「愛文芒果季」終於在4/13登場！為了讓老饕吃飽喝滿，今年更推出加強版1000c.c.「愛文芒果冰沙最大杯」，每杯可以喝到超過3顆芒果、600g果肉，預計在5月底至6月初上市。此外，為配合消費者購物習慣的改變，除了原有的芒果乾、鮮果奶酪、罐裝果汁外，陸續將推出各種方便外帶享用的商品，包括冰棒等。

鮮果飲品大苑子昨（13）日舉辦芒果季記者會，推出1000c.c.的「愛文芒果冰沙最大杯」，總經理邱瑞堂表示，以水果為核心、替台灣水果創造更多附加價值一直是大苑子的經營宗旨，因疫情影響，現階段不再以展店為重心，盼透過開發更多外帶產品來接觸更多客人，走進顧客的日常生活。

加強版1000c.c.「愛文芒果冰沙最大杯」，售價240元，預計5、6月上市。（大苑子提供）

10多年大苑子堅持產地鮮採最著時的熟成芒果、客人現點現切來製成的「愛文芒果冰沙」，每年3月下旬前進屏東、台南產地大量採購愛文芒果，2020年更創下整個芒果季使用超過854噸新鮮芒果的台灣紀錄，單日進貨量甚至還曾經超過台北果菜市場。因為堅持使用百分之百新鮮芒果、無人工香精添加，每一杯「愛文芒果冰沙」不僅砸重本，更是同業口中看得懂卻學不來的絕讚風味。

大苑子自 2007 年起朝鮮果製作方向後，15年來深耕台灣各產地，合作的農友達1600位，矢志找到風味最佳的新鮮水果做原料，甚至為了做到現採、隔天配送到門市，還擁有6輛的低溫配送車，更堅持自主 SGS 送驗，將摘採果物進行綠盾農藥檢驗，做好農藥殘留總量的把關。

邱瑞堂說，堅持使用新鮮水果其實常常被人家笑我們很傻，因為沒有人做飲料還要在各個水果產區成立集貨中心，但為了維持產品的新鮮度，對的產區、穩定的供應、剛剛好的採收時間，這些缺一不可。

「六顆柳丁汁」嚴選台南的柳丁製成，標榜無添加，還擁有雙潔淨標章認證。（大苑子提供）

大苑子自2001年創立至今，都以展店為主要發展方向，截至今全台有200多間店，美國也有6間，但受到疫情影響，消費板塊轉移，從實體店轉到外送，因此為了打破店的界線，推出了外帶、瓶裝系列，讓商品走進消費者的生活中，像是去年推出的「六顆柳丁汁」、「芭樂檸檬在一起」瓶裝飲料就頗受好評。

邱瑞堂強調，即便是瓶裝果汁也必須是最好的品質，嚴選最適合加工的水果，例如「六顆柳丁汁」選購台南的柳丁，與門市的杯裝產品的古坑柳丁不同，此外，「六顆柳丁汁」、「芭樂檸檬在一起」還擁有雙潔淨標章認證，且絕對無添加。

邱瑞堂補充，雖然目前沒有展店計畫，但未來的門市都希望朝「體驗式店型」的模式，與台北市府夢想店旗艦門市一樣設有座位，並販賣更多種產品，盼藉此更接近客人，走進顧客的生活。

為歡慶愛文芒果季開始，即日起搶先在大苑子官方 App 開賣愛文芒果冰沙、愛文翡翠驚喜商品券販售組合，消費者只要在 4/11至 4/30 期間，完成至少 1 張商品券的核銷，就可以獲得獨家限量全台、絕無僅有的 THE BODY SHOP 芒果香氛護手霜抽獎資格 1 次！