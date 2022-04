四鄰國總統赴烏克蘭秀團結 拜登首稱俄國犯下「種族滅絕」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)各界領袖持續以行動展現對烏克蘭的支持,位處俄國「門口」的四個鄰國總統們,13日一同造訪烏國,其中三國都曾是蘇聯成員,團結抗俄的決心,不言可喻。

根據美聯社,波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞四國總統搭火車赴基輔,與烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會晤,並赴鄰近小鎮博羅江卡(Borodyanka),親眼目睹俄軍犯下的罪行。

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)呼籲外界以更多更嚴厲的制裁重懲俄國,包括禁運油氣,「取決歐洲未來的戰爭,正在此地開打。」

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)表示,「我們太清楚這段歷史了。我們知道俄國占領意味什麼,我們知道俄國恐怖主義又代表什麼。」他強調,「派戰機、軍隊來轟炸民宅,殺害百姓,這不是戰爭。這是殘暴、是土匪行徑,是恐怖主義。」

澤倫斯基指出,國際刑事法庭(International Criminal Court)檢察官卡林汗(Karim Khan)13日也赴基輔近郊布查(Bucha)小鎮,調查俄國所犯的戰爭罪。當地已發現逾400具遺體,觸目所及皆是大規模屠殺平民的證據。

美國總統拜登(Joe Biden)12日指控俄國總統普丁(Vladimir Putin)意圖對烏國展開「種族滅絕」(genocide)行動,「不容烏克蘭人的存在」。目前各國領袖儘管強力譴責,都不曾使用此一詞彙。

美聯社指出,拜登拋出此詞,意義重大,因聯合國逾150國於二戰後簽署了《防止及懲治殘害人群罪公約》(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),若各國認同確有種族滅絕行徑,必須加以調查懲罰。

由於美國總統的評論具指標性意義,數十年來,在位總統皆不敢貿然「動用」此詞。直到1999年,柯林頓(Bill Clinton)稱塞爾維亞軍隊對科索沃地區的阿爾巴尼亞人犯下了種族屠殺,成了首位如是認定的美國領導人。之後則有北約介入,對塞軍發動78天的空襲行動,迫其撤出科索沃的發展。

美國拜登政府多次重申,不會派美軍介入俄烏戰爭,以免戰事升高為第三次世界大戰。如今拜登踏出這一步,勢必得承擔可能帶來的風險、代價與政治反彈。