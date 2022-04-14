四鄰國總統赴烏克蘭秀團結 拜登首稱俄國犯下「種族滅絕」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）各界領袖持續以行動展現對烏克蘭的支持，位處俄國「門口」的四個鄰國總統們，13日一同造訪烏國，其中三國都曾是蘇聯成員，團結抗俄的決心，不言可喻。

根據美聯社，波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞四國總統搭火車赴基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，並赴鄰近小鎮博羅江卡（Borodyanka），親眼目睹俄軍犯下的罪行。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）呼籲外界以更多更嚴厲的制裁重懲俄國，包括禁運油氣，「取決歐洲未來的戰爭，正在此地開打。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，「我們太清楚這段歷史了。我們知道俄國占領意味什麼，我們知道俄國恐怖主義又代表什麼。」他強調，「派戰機、軍隊來轟炸民宅，殺害百姓，這不是戰爭。這是殘暴、是土匪行徑，是恐怖主義。」

澤倫斯基指出，國際刑事法庭（International Criminal Court）檢察官卡林汗（Karim Khan）13日也赴基輔近郊布查（Bucha）小鎮，調查俄國所犯的戰爭罪。當地已發現逾400具遺體，觸目所及皆是大規模屠殺平民的證據。

美國總統拜登（Joe Biden）12日指控俄國總統普丁（Vladimir Putin）意圖對烏國展開「種族滅絕」（genocide）行動，「不容烏克蘭人的存在」。目前各國領袖儘管強力譴責，都不曾使用此一詞彙。

美聯社指出，拜登拋出此詞，意義重大，因聯合國逾150國於二戰後簽署了《防止及懲治殘害人群罪公約》（Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide），若各國認同確有種族滅絕行徑，必須加以調查懲罰。

由於美國總統的評論具指標性意義，數十年來，在位總統皆不敢貿然「動用」此詞。直到1999年，柯林頓（Bill Clinton）稱塞爾維亞軍隊對科索沃地區的阿爾巴尼亞人犯下了種族屠殺，成了首位如是認定的美國領導人。之後則有北約介入，對塞軍發動78天的空襲行動，迫其撤出科索沃的發展。

美國拜登政府多次重申，不會派美軍介入俄烏戰爭，以免戰事升高為第三次世界大戰。如今拜登踏出這一步，勢必得承擔可能帶來的風險、代價與政治反彈。