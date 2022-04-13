【最好別用到】國防部「全民國防手冊」被批不實用？台灣戰略專家發現「關鍵疑點」!

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部昨(12日) 公布「全民國防手冊範本」，開放民眾下載。提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，屆時再由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做好安全準備及生存自助。

不過範本公布後遭批內容脫離現實，例如戰時停電要打台電客服專線，民生必需品短缺要帶戶口名簿去領等。《自由時報》13日引述民進黨立委王定宇說，國防部立意良善，但內容需要改進，這本比較像是「平時手冊」，民眾需要的是緊急情況下如何快速救援、避難以及取得資源。

然而另一方面中華戰略學會研究員、戰略專家張競，13日在臉書PO文指出，他認為編製此種手冊絕不可能滿足所有對象之需求，各方期待也都不同。

所以當袍澤花了功夫編製後，特別這只是個範本，各個不同機構都要自行調整其專屬手冊內容，因此實在不必對其內容指三道四，而是應當正面肯定予以鼓勵。

另外，這份手冊是由總統下令讓國防部負責編製，但張競認為，從《國防法》多項條文來看，該手冊應由行政院來統籌較合理，希望相關幕僚必須做好功課。張競表示:

假若要讓國防部能夠專注於戰訓本務， 不要讓國軍去承擔原本應由行政院統籌辦理之政務項目， 這是替三軍統帥撰寫指裁示事項擬稿幕僚 要事先搞清楚， 同時也要作好的功課。

這份手冊國防部已經編出範本， 後續督導「中央與地方政府各機關應推廣國民之國防教育， 增進國防知識及防衛國家之意識，」 就請綠營執政國安團隊謀士們，依法向三軍統帥建議， 交付給行政院督導辦理吧！

中央社12日報導，為強化全民戰時應變能力，國防部去年起啟動編撰「全民國防手冊」，12日上午舉行線上記者會公布手冊範本。全民防衛動員署物力動員處處長劉泰益、全動署動員管理處處長俞文鎮少將等人出席。

劉泰益指出，編撰手冊目的是提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，以利事先做好安全準備及生存自助，特色是蒐整緊急應變QR Code資訊便於查詢，並搭配插圖適用不同年齡層民眾參考，及設計戰時想定Q&A引導進入實況場景、分述中央及地方政府及村里長職責，結合地區實況，讓民眾查詢避難、醫護及物資資訊。

劉泰益表示，手冊架構參考瑞典、日本等國家，並整合政府各部會、縣市政府及專家學者資訊，進而完成編輯。

(4/12國防部記者會直播圖)

主架構分別是「緊急應變QR Code」、「空襲警報與防火避難」、「建物倒塌失火應處」、「停電應處」、「停水應處」、「醫療急救」、「民生必需品短缺應處」、「防災（戰備）物資及救護準備」、「生存基礎知識」、「緊急狀況報案專線」、「後備軍人動員資訊」共11項類別。

劉泰益答覆媒體提問指出，目前的手冊是範本，後續會由地方政府依照轄區特性，例如防空設施所在地等資訊再加入手冊內容。例如，如果民眾位處台北市文山區，地方政府會再將文山區所有避難、醫護及物資等資訊加入手冊。

至於全民國防手冊與可能的「城鎮戰」間有何關連，以及部分軍事專家關切的「終戰指導」，劉泰益指出，手冊是以民眾需求角度為設想，提供生存基礎知識及緊急危難應變作法，做好安全準備及生存自助。

俞文鎮答覆有關台灣與美國國民兵進行合作交流一事時說，凡有利提升台灣後備動員機制成效的各項交流，國防部都樂觀其成，後續將藉與各國的交流互動，提供台灣動員政策參考方向，每年配合辦理漢光、民安、萬安及自強演習，以及縣市之跨部會的複合式演習。