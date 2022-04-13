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【通膨壓力升溫】主計長朱澤民預估: 台灣今年「痛苦指數」料超過6%

➤朱澤民指出，痛苦指數是通膨率加上失業率，今年失業率平均落在3.6%，通膨率（消費者物價上漲率）則約2.48%，照此情況來看，今年痛苦指數預估將超過6%。➤央行與主計總處對台灣經濟成長率預估值都還在4%以上。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/13 20:02
此為示意圖 (中央社) 

此為示意圖 (中央社) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國內物價上漲壓力持續攀升，讓民眾大喊吃不消，主計總處主計長朱澤民今天(13日) 坦言，隨著消費者物價上漲率（CPI）走高，今年痛苦指數料將超過6%。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧進行專題報告並備質詢。由於國內物價持續上漲，主計總處最新公布的3月CPI年增率更突破3%、創9年半最大漲幅，朝野立委均十分關注財經首長對於物價及經濟情勢的看法。

民進黨立委郭國文詢問朱澤民對今年痛苦指數的預測，主計長朱澤民回答，痛苦指數是通膨率加上失業率，今年失業率平均落在3.6%，通膨率（消費者物價上漲率）則約2.48%，照此情況來看，今年痛苦指數將超過6%。

郭國文提醒，政府應想辦法減輕人民負擔並編列相關預算，朱澤民表示，他已經允諾民進黨立委吳秉叡，將與教育部、農委會討論因應食材價格上漲，增加對地方營養午餐的補貼。

國民黨立委林德福則關切俄烏戰爭、通膨升溫等不確定性，是否導致台灣經濟成長率面臨下修壓力。

中央社引述央行總裁楊金龍表示，考量俄烏戰爭持續延燒，部分機構已下修今年台灣經濟成長率預測值至3.8%左右，不過央行與主計總處對台灣經濟成長率預估值都還在4%以上，「目前為止，我們覺得還可以維持4%」。

朱澤民也說，台灣經濟情勢發展得持續關注國際局勢變化，但今年經濟成長率預估值還有4.02%。
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