新北蟬聯海洋教育地方政府獎　三芝國中再獲課程特優

教育部「2021年海洋教育推手獎」日前頒獎，新北市政府協同32所藍星學校發展「海洋教育市級課程」，蟬聯2年「地方政府獎」，另三芝國中也再度獲得「課程教學團隊獎特優」，今(13)日於市政會議獻獎。
教育局長張明文表示，新北市重視推動永續發展目標(SDGs)，其中扣緊目標14「水下生命」發展「海洋教育市級課程」，以「海洋生活、生活海洋」為核心價值，並以「守護海岸、食魚教育、海洋減塑」為行動，結合12年國教海洋教育素養，發展國小到高中課程教案，傳達生態保育、海洋資源永續、海洋文化在地性之精神，引導學生從熟悉的生活環境出發，進而認識、關心並守護海洋。
此次新北市榮獲教育部地方政府獎肯定，是各校努力之成果。32所藍星學校依地利條件，並結合在地海洋資源，發展具特色的「海洋教育市級課程」。如野柳國小連續3年爭取海委會經費打造「野柳軟絲復育生態園區」並推動相關課程，和美國小復育臺灣原生種「克氏雙帶小丑魚」等，藉由多樣化之課程設計，帶動校校進行海洋教育，啟發學童成為海洋小博士，並期盼將知識化為行動，守護美麗海洋。
三芝國中連續2年獲頒課程教學團隊獎。黃中良校長表示，學校臨海而立，不僅坐擁沙、岩交錯的美麗海岸，多樣化生態資源及豐厚海洋文化，因此校園課程著重學生培養海洋文化、科學與技術、藝術及資源與永續等學習議題之素養，更加強學生與海洋互動的五感體驗。
三芝國中負責課程研發的教務主任黃鈞蕙表示，為了加深學生對於海洋的體驗，設計「親聞海味的麟山鼻青春partners」課程，透過一系列實地體驗的活動，例如「親」眼看海、「親」聞海味、「親」嘗海鮮、親「拾」垃圾淨灘等，讓學生透過身體力行，深刻體認海洋環境的豐富、海洋生命的多元、海洋面臨的危機，鼓勵孩子成為海洋的守護者。
教育局表示，新北市擁有全國最長的海岸線、最豐富多元的海岸地形，亦有許多學校位於非臨海的都會區內。新北市將持續協同臨海學校推動海洋教育市級課程，並辦理海洋教育體驗路線、海洋教育週及全市性的海洋教育活動，讓所有臨海及非臨海學校都可共襄盛舉、互通海洋教育經驗，使海洋教育跨越地理限制，滋養新北師生親海、愛海、知海的素養。
三芝國中帶領學生在和平公園進行淨灘活動，維護海灘的清潔。(照片來源：新北市政府教育局提供)
三芝國中帶領學生走入市場，認識平時我們餐桌上的魚類，在超市中食如何販售、如何分類。(照片來源：新北市政府教育局提供)
三芝國中學生到超市觀察生活中的海鮮。(照片來源：新北市政府教育局提供)