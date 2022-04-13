新北蟬聯海洋教育地方政府獎　三芝國中再獲課程特優

教育部「2021年海洋教育推手獎」日前頒獎， 新北市政府協同32所藍星學校發展「海洋教育市級課程」，蟬聯2 年「地方政府獎」，另三芝國中也再度獲得「課程教學團隊獎特優」 ，今(13)日於市政會議獻獎。

教育局長張明文表示，新北市重視推動永續發展目標(SDGs)， 其中扣緊目標14「水下生命」發展「海洋教育市級課程」，以「 海洋生活、生活海洋」為核心價值，並以「守護海岸、食魚教育、 海洋減塑」為行動，結合12年國教海洋教育素養， 發展國小到高中課程教案，傳達生態保育、海洋資源永續、 海洋文化在地性之精神，引導學生從熟悉的生活環境出發， 進而認識、關心並守護海洋。

此次新北市榮獲教育部地方政府獎肯定，是各校努力之成果。32所 藍星學校依地利條件，並結合在地海洋資源，發展具特色的「 海洋教育市級課程」。如野柳國小連續3年爭取海委會經費打造「 野柳軟絲復育生態園區」並推動相關課程， 和美國小復育臺灣原生種「克氏雙帶小丑魚」等， 藉由多樣化之課程設計，帶動校校進行海洋教育， 啟發學童成為海洋小博士，並期盼將知識化為行動，守護美麗海洋。

三芝國中連續2年獲頒課程教學團隊獎。黃中良校長表示， 學校臨海而立，不僅坐擁沙、岩交錯的美麗海岸， 多樣化生態資源及豐厚海洋文化， 因此校園課程著重學生培養海洋文化、科學與技術、 藝術及資源與永續等學習議題之素養， 更加強學生與海洋互動的五感體驗。

三芝國中負責課程研發的教務主任黃鈞蕙表示， 為了加深學生對於海洋的體驗，設計「親聞海味的麟山鼻青春par tners」課程，透過一系列實地體驗的活動，例如「親」 眼看海、「親」聞海味、「親」嘗海鮮、親「拾」垃圾淨灘等， 讓學生透過身體力行，深刻體認海洋環境的豐富、海洋生命的多元、 海洋面臨的危機，鼓勵孩子成為海洋的守護者。

教育局表示，新北市擁有全國最長的海岸線、 最豐富多元的海岸地形，亦有許多學校位於非臨海的都會區內。 新北市將持續協同臨海學校推動海洋教育市級課程， 並辦理海洋教育體驗路線、海洋教育週及全市性的海洋教育活動， 讓所有臨海及非臨海學校都可共襄盛舉、互通海洋教育經驗， 使海洋教育跨越地理限制，滋養新北師生親海、愛海、知海的素養。

三芝國中帶領學生在和平公園進行淨灘活動，維護海灘的清潔。(照片來源：新北市政府教育局提供)

三芝國中帶領學生走入市場，認識平時我們餐桌上的魚類，在超市中食如何販售、如何分類。(照片來源：新北市政府教育局提供)

三芝國中學生到超市觀察生活中的海鮮。(照片來源：新北市政府教育局提供)