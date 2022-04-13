臺灣土銀統籌主辦高鋒工業公司 新臺幣15億元聯貸案完成簽約儀式

臺灣土地銀行統籌主辦高鋒工業公司總金額新臺幣15億元聯貸案，已成功完成募集，並於2022年4月13日由該行副總經理游麗玲代表銀行團與高鋒工業公司董事長沈國榮代表借款人簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途為償還金融機構借款暨充實營運週轉金，募集5年期總金額新臺幣15億元聯貸案，由臺灣土銀擔任聯貸統籌主辦銀行，合作金庫、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、玉山銀行、安泰銀行等共同參與，顯見各金融同業對於該公司長期務實經營均予認同與肯定。

高鋒工業為國內工具機知名廠商，成立於1968年，自創立以來，對於品質檢測與技術提升不遺餘力，採用模組化的設計及配合CAD/CAM，滿足客戶多樣化的需求，並大幅提升開發效率。其生產基地橫跨兩岸，以臺灣廠為主力，發展大型機台及關鍵組件生產，除持續改良既有產品外，並積極開發天車五面加工機新產品及加工機系列產品，滿足客戶需求，並陸續通過ISO-9002 認證與德國認證，由進料、製程至成品層層管制以產出最高品質之產品，深受客戶信賴。近年因新冠肺炎各國施打疫苗普及疫情漸受控制，邊境陸續解封後該公司亦加強訂單爭取，力衝營收規模，目前已成功發展中國大陸市場及拓展海外銷售，並新增歐洲、美國、韓國、印度、東南亞等銷售地區通路，未來展望可期。

臺灣土銀近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務。此外，臺灣土地銀行亦大力推動綠能產業融資，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

臺灣土地銀行副總經理游麗玲(右)代表授信銀行團與高鋒工業股份 有限公司董事長沈國榮(左)共同完成聯貸合約簽署。(土銀提供)