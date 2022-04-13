【重點是：登島注意事項】台灣蘭嶼女醫師拚衛教　貼比基尼照效果翻3倍！

台東蘭嶼衛生所急診專科醫生黃京葦在臉書發衛教文，提醒遊客登島注意事項，特別放上自己的泳裝照，希望藉此吸引大家看貼文，減輕衛生所醫療資源不足... 台東蘭嶼衛生所急診專科醫生黃京葦在臉書發衛教文，提醒遊客登島注意事項，特別放上自己的泳裝照，希望藉此吸引大家看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，也希望遊客能安全地在島上遊玩。（黃京葦提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）又到了旅遊旺季，台東蘭嶼衛生所急診專科醫生黃京葦臉書提醒遊客登島注意事項，她希望能達到衛教效果，特別放上自己的泳裝照，按讚和分享人次果然衝到去年的3倍。

蘭嶼每年旅遊旺季吸引上萬遊客登島旅遊，卻許多人常常因一些小疏忽，造成自己受傷就醫，讓蘭嶼衛生所醫護忙翻天。

蘭嶼衛生所醫生黃京葦10日在臉書貼文寫道，

「在此宣布蘭嶼旺季（我的苦日子）正式到來，每年都有稍微修改的注意事項， 雖然有長長30項，但都是歷年經驗累積， 來玩之前請記得收看（這次照片有選過，不知道閱讀率會不會比較高， 不然明年就要放各種爛傷口的照片歐）」。

登島30項注意事項

這是黃京葦駐蘭嶼近3年來，在島上的所見所聞，匯集成貼心小叮嚀與大家分享。

內容包括

1. 喝酒不騎車 騎車不喝酒

2. 騎機車請帶戴安全帽

3. 注意行車安全 不要為了看風景 急煞騎到對向 或直接停在路中間拍照

4. 蘭嶼路況不佳 經過修路或是泥沙地段 請放慢速度

5. 小心羊豬狗螃蟹衝出

6. 夜間會車請記得關遠光燈 不然會車的時候眼睛會瞎掉完全看不到路

7. 上涼亭需脫掉鞋子 並且小心樓梯 注意屋簷低矮易撞頭（每年都很多涼亭摔落的意外 骨折、脫臼、撕裂傷 ）

8. 去海邊或礁岩區 請穿著礁鞋 不要穿拖鞋或夾腳拖 不好走易割傷

9. 請勿為了拍照攀爬海邊大型岩石（雙獅岩 龍門岩 象鼻岩 情人洞 還有虎頭坡）

10. 島上太陽炙熱 環島或戲水請注意防曬以及多補充水分

11. 大天池路滑容易失足 建議著長袖長褲 登山鞋

12. 海上活動請尊重達悟傳統文化禁忌 請勿隨意觸碰乘坐拼板舟（招魚季 飛魚季 不清楚可以網路查詢 或詢問民宿業者）

13. 泳衣 比基尼建議只在玩水時穿著

14. 請勿未經同意自行走進朗島或野銀地下屋內參觀 就像陌生人走進你家觀賞一樣

15. 注意機車排氣管 若是燙到排氣管請立刻沖冷水20分鐘

16. 蘭嶼衛生所是全島唯一醫療院所，非急診請耐心等候，門診時間：8:30-12:00，14:00-17:30，18:00-21:00

17. 口罩販賣時間為平日星期一至五：8:30-12:00，14:00-17:30

18. 進入醫療院所請記得配戴口罩

19. 配合疫情衛生所廁所不外借

20. 若有發燒 收到匡列簡訊 入所前請先打電話來所 或是大門口按急診鈴告知 089-732575

21. 請勿穿著濕透的潛水衣進入衛生所

22. 發生行車意外 或是爬山摔倒 若無嚴重外傷或是無法行走 請自行來所就診 島上救護資源有限 請不要浪費醫療資源

23. 救護車非計程車 除了救護、轉診需求 沒辦法把你載回民宿或你想去的地方

24. 若有擦傷、撕裂傷，就醫前請勿使用液態OK繃 、菸草 或是任何粉狀物覆蓋傷口，加壓止血即可

25. 曬傷若無水泡塗擦蘆薈即可 7-11有販賣 傷口起水泡可掛號開立燙傷藥膏

26. 掛號看診若需診斷書 請在看診時主動告知醫師以及份數

27. 蘭嶼衛生所無販賣換藥衛材 也無法贈與

28. 島上無藥局 若是需要暈船藥 因旺季來診人數多 建議提前一天來所掛號開立

29. 請不要在衛生所裡大聲嬉鬧怒罵 影響醫療行為 醫療院所禁止拍照錄影 若想拍照請徵求醫師或是護理人員同意

30. 請勿在衛生所附近抽煙 也禁止亂丟煙蒂以及垃圾 請大家一起守護美麗的小島 謹請配合

網友上網留言，「醫師太美太正了，我會乖乖聽話」、「貼心又實用」、「照片有效，我看完全文」、「這在島上不算辣」。

中央社報導，去年黃京葦同樣也在臉書提醒遊客登島注意事項，但一整年只有801次按讚，82則留言，109次分享。今年4月10日貼文截至13日中午12時已有2600多個讚，200多則留言，300多次分享，是去年的3倍多。

台北醫學大學醫學系畢業的黃京葦接受媒體訪問表示，自己每年都會發衛教文，今年特別貼上比基尼照，希望能吸引大家能多看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，同時也希望遊客能安全平安的在島上遊玩。

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