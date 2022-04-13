只有四天！海尼根快閃特展復刻荷蘭經典釀造桶　採預約制免費參觀換啤酒

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)海尼根探索星釀特展將荷蘭海尼根博物館經典元素搬進華山文創園區，三大展區五大亮點於今(13)日揭曉，一起跟著品牌嘉賓婁峻碩搶先看！

近200支海尼根啤酒瓶組成的牆迎賓，國際知名啤酒大廠海尼根舉辦快閃特展，擷取荷蘭博物館經典元素讓消費者看見不一樣的海尼根，120坪的展間分為三大展區-「經典故事」 、「星釀製程」、「星級酒吧」，一睹品牌自1864年買下名為「甘草堆」的阿姆斯特丹釀酒廠起家，縱橫全球近150年品牌的秘密。

展覽搭上時光機回到1873年品牌創辦之際，以「緣自荷蘭的啤酒品牌」打響海外名號在美國拓展版圖，而品牌讓人印象深刻的行銷廣告及平面設計也於展覽裡呈現，主打單一麥芽純麥釀造，除了經典產品，海尼根也致力推廣新產品滿足更多客群，像是零酒精的海尼根或是星銀啤酒都符合不同場合需求。

此次，主要亮點之一的沉浸式隧道呈現啤酒製造過程，通過麥梗輕拂搭配實境影像打造城市裡的純麥隧道，可以發現「 純麥釀造」不是威士忌的專利，海尼根同樣以天然成分：純麥、 啤酒花、水，打造出頂級啤酒的優質風味。

經過撲鼻的麥香隧道後，直通復刻荷蘭古銅色的金屬釀造桶，並規劃球池象徵「水平式發酵桶」，其為海尼根獨家研發的A酵母，進行28天水平式發酵，酵母因水平底部增加與啤酒的接觸面積得以產生最佳風味，透過手機APP互動遊戲即可於期間限定的日 間酒吧兌換免費海尼根，共有三種口味可選擇。



海尼根特展將於明(14)日登場(圖/台灣英文新聞)



鄭健發(左)及婁峻碩於記者會上在海尼根金屬釀造桶前合影(圖/台灣英文新聞)

海尼根台灣總經理鄭健發表示，品牌深耕台灣市場超過20年，致力創造美好相聚時光把人們連結起來，這是荷蘭海尼根博物館首次在台灣展出，希望透過沉浸式的旅程帶領觀眾回到1873年並更了解品牌故事。

品牌嘉賓饒舌小天王婁峻碩表示，小時候的夢想是一滿18歲打開冰箱都是綠的，「要放滿海尼根！」因為「第一口順，接下來什麼都順！」自己寫歌的時候不會喝，但是一寫完就會喝要放鬆！目前展覽最喜歡後面的星級酒吧，如果在外面和朋友會喝海尼根經典原味，在家吃炸雞配Silver星銀啤酒，跟陳零九就喝零酒精！

特別的是，除了將荷蘭海尼根博物館搬來台灣，品牌也把荷蘭特色帶進展間，酒吧設置兩座類似紅燈區的裝置，讓粉絲可以在裡面盡情拍照；力求防疫，參觀採預約制，每場約70人，除了可免費兌換啤酒，現場也可購買海尼根，一支$100元。

海尼根特展

時間：4/14 (四) 13:00-20:00；4/15 (五)～4/17 (日) 11:00-20:00

地點：華山文創園區-中4A (台北市中正區八德路一段1號)

線上登記：加入海尼根官方LINE 帳號https://reurl.cc/DdzXmQ或掃描QR code

官方臉書：https:// www.facebook.com/ HeinekenTaiwan



展區(圖/品牌提供)



展區(圖/品牌提供)



展區(圖/品牌提供)