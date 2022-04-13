（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外傳衛生福利部長陳時中7月後參選台北市長，醫師出身的民進黨立委邱泰源可能接任部長。邱泰源今天(13日) 表示，不關心接任部長傳聞，他關心每個人是否扮演最重要角色，他並讚許陳時中很適合擔任首長。

外傳衛福部長陳時中7月後參選台北市長，醫師出身的民進黨立委邱泰源可能接任部長。圖為邱泰源13日現身立法院衛環委員會。中央社

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，過去2年多來因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫有成，被外界視為投入年底縣市長選舉的民進黨熱門人選。

媒體人周玉蔻13日引述名嘴邱明玉指，民進黨7月提名陳時中參選台北市長後，衞福部長由民進黨不分區立委邱泰源接任，指揮中心指揮官由邱泰源兼任或由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎主掌(【辣新聞152】10:30 )。

邱明玉在節目中並指，陳時中極可能是在3月30日進總統府時，與總統討論此事。

根據中央社，李秉穎今天駁斥此說法，強調指揮官要有實務經驗和行政權，才能號令各部會共同防疫。

陳時中回應

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理衛生福利部主管公務預算解凍案，媒體詢問陳時中未來規劃。陳時中僅表示，這應該要問周玉蔻。

媒體追問，是否認為邱泰源適合擔任衛福部長。陳時中表示，他沒有想到這麼多。

邱泰源回應

邱泰源今上午也現身衛環委員會，媒體詢問是否被徵詢過7月接任衛福部長。邱泰源表示，這不是他關心的事，他關心的是國家重要的議題，是不是每個人都準備好扮演最重要的角色。

邱泰源說，他是醫師公會理事長也是衛環立委，最重要的是把台灣醫療量能結合，配合疫情指揮中心的政策，並密切照顧人民的健康，為醫療找出路、為人民謀幸福的工作。

媒體詢問，若有機會是否會在衛福部長位子做更多事。邱泰源說，任何一個職位都可以為人民來努力，他原來在台大醫院，做了30年醫學教育工作，希望培育的人才能好好照顧病人，希望所有民眾由生到死都能享有最好、最有尊嚴的治療。

是否支持陳時中參選台北市長。邱泰源說，當然，陳時中在防疫等各方面表現非常令人敬佩，是非常適合擔任首長的人選。

媒體詢問，總統蔡英文是否談過衛福部長位子。邱泰源表示，不要去談這個，做好防疫比較重要。

邱泰源說，蔡總統非常關心醫界與防疫，甚至親自視訊，疫情至今，蔡總統與醫界溝通非常通暢，且蔡總統近來提出新台灣模式，醫界一定配合蔡總統守住人民的健康。

李秉穎回應

李秉穎今天上午出席台灣兒童感染症醫學會HPV疫苗衛教記者會，會前被媒體問及是否接任指揮官，他駁斥根本沒有這件事，強調指揮官必須有行政權，才能叫得動各部會和各縣市配合防疫措施，因此先前才是由衛福部長兼任，不太可能隨便找一個人來當指揮官。

至於是否可能接任衛福部長，他笑稱：「可能下輩子看看，這輩子不想過那麼辛苦，當部長很辛苦的。」

李秉穎進一步指出，指揮官人選必須具備2大要件，一是有實務經驗，熟悉2020年防疫以來的所有做法，有了這些經驗才會知道如何因應各種突發情形，例如疫苗採購、政策決策都是相當複雜的事；二是有足夠行政權，就如同作戰時的指揮官，號令所有部隊做事，才不會引發爭議。

李秉穎說，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳就是個不錯的人選，有豐富的實務經驗，但目前沒有行政權力是一大問題，也可以考慮由部長兼任並請有經驗的人輔助。

【真假?!】傳台灣民進黨7月提名陳時中參選台北市長 衛福部2繼任人選也曝光

李秉穎13日上午出席台灣兒童感染症醫學會衛教記者會時，駁斥傳聞。中央社