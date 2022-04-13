史上最高！4/13台灣本土+744　中症增3人　80多歲皆有慢性病史

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增933例COVID-19確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入。（指揮中心記者會）... 中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增933例COVID-19確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入。（指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增933例COVID-19確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入(95例為航班落地採檢陽性)，新增3名中症；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月4日至4月12日，其中包含368例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(264例)，臺北市(141例)，桃園市(65例)，基隆市(56例)，高雄市(50例)，花蓮縣(48例)，新竹縣及臺中市(各23例)，宜蘭縣及屏東縣(各14例)，臺南市(12例)，新竹市(11例)，彰化縣(7例)，臺東縣(4例)，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣(各3例)，雲林縣(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為81例男性、101例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(29例)，印尼(22例)，日本(4例)，加拿大、美國及菲律賓(各3例)，韓國及法國(各2例)，卡達、中國、香港、馬來西亞、西班牙及比利時(各1例)移入，另115例調查中。入境日介於今年3月11日至4月12日。



指揮中心指出，今年4月12日公布之案28816本土病例，經疫調後，個案於今年4月1日自泰國入境，改判為境外移入病例。



指揮中心統計，截至目前國內29,593例確診，分別為9,266例境外移入，20,273本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例(原為5例本土、1例境外移入病例，經疫調後為陰性或重複個案，改列空號)，累計188例移除為空號。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。