美國傳全年升息6次　央行：台灣沒必要等幅跟進

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國聯準會(Fed)預計今(2022)年將升息6次抗通膨，台灣央行3月也跟進升息1碼，至於台灣是否後續跟進，央行總裁楊金龍今(13)日明確表示「沒必要」。

綜合《中央社》及《聯合》報導，央行總裁楊金龍今赴立法院財政委員會進行「因應疫情再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告並備詢，國民黨立委林德福問，聯準會下次可能升息2碼、全年升6次，台灣有沒有必要跟進等幅升息？

楊金龍明確回答沒有必要，隨後再次重申「確實沒有必要」，他強調，目前央行理監事會沒有預計今年要升息幾次、幾碼，整體要看全球經濟情況、通膨上漲率等狀況決定，未來央行將密切關注國內疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢等影響，適時採行妥適貨幣政策。

楊金龍強調，美國與台灣情況不太一樣，畢竟美國3月消費者物價指數(CPI)年增率高達8.5%，台灣CPI則是3.27%，這部分差距很大，升息決策也不會一致。

楊金龍補充，一般認為，今年第3季過後通膨率會慢慢下降，但實際情況還要看全球經濟情勢以及通膨狀況，央行將每季舉行理監事會議檢討貨幣政策步調。升息主要是對付通膨，而壓抑房價只是附帶效果。

楊金龍說，匯率基本上由外匯供需決定，有升有貶很正常，而且近年來，新台幣從32元左右一路升值至27.6元，不過最近又貶到29元左右。