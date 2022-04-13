北市最新足跡遍佈東區、信義、西門！知名店家如貳樓、壽司郎、鼎泰豐等全中鏢

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）北市12日晚間公布最新足跡，地點多以連鎖餐廳為主，包含貳樓、石二鍋、鼎泰豐、壽司郎、享鴨、Woosa屋莎鬆餅屋、火影忍者一樂拉麵，娛樂場所則含星聚點KTV、THE DOOR水煙酒吧，其他如健身房WORLD GYM西門店也入列。

最新公布的台北市確診者足跡為案26585、27747、27749、27882、27887、27888、28128、28131、28420及案28752，多集中在東區、信義與西門町，遍佈各大聚餐場所，可見餐廳成為熱點。

這次的名單中，地點包含珍膳園、好吃土雞肉、星聚點旗艦館、鼎泰豐新生店、寅藏鐵板燒忠孝店、安好食和平店、福勝亭科技大樓店、李記水餃、享鴨台北忠孝東店、銀角酒場、香緹餐廳、壽司郎台北中華店、時時香微風南山店、YKNK club、貳樓敦南店、THE DOOR水煙酒吧等。

北市衛生局也提醒民眾，若曾造訪與確診者足跡相同場域，請加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。

詳細確診者活動史如下圖。