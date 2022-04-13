【台美四大公衛專家齊聚談新冠】台灣防疫觀念要與時俱進、衝刺疫苗覆蓋率　

美國柏克萊公衛學院院長呂淳祺、臺大公衛教授詹長權、美國史丹佛大學醫學院副教授王智弘、中研院生醫所兼任研究員何美鄉在13日TVBS公衛論壇上... 美國柏克萊公衛學院院長呂淳祺、臺大公衛教授詹長權、美國史丹佛大學醫學院副教授王智弘、中研院生醫所兼任研究員何美鄉在13日TVBS公衛論壇上，各自對後疫情時代的防疫政策，提供專業見解。（圖片翻攝自TVBS YouTube頻道）

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）台灣境內單日新增新冠病毒染疫人數不斷創新高，但多數染疫者為輕症或無症狀，隨著國外陸續開放國境，台美公衛專家13日在一場論壇討論會上，也呼籲政府儘快審視目前醫療量能並逐步務實解除限制，鼓勵全民完整施打疫苗（三劑），強調台灣防疫觀念應與時俱進，準備好進入一個更人性化、不影響經濟發展的後疫情時代。

美國公衛學界重量級人物柏克萊公衛學院院長呂淳祺，在TVBS公衛論壇上大讚台灣過去兩年的防疫成就，讓在台灣出生的他引以為傲，但他也說新冠病毒並不會在短期內消失，尤其全世界有三分之一人口未施打疫苗。

呂淳祺在美國新冠防疫政策訂定上有相當的影響力，他在論壇上除了按讚台灣的公共衛生系統，也表示遺憾台灣目前仍有許多長者未接種疫苗，因此要從「清零」走向「與病毒共存」的政策需要謹慎且分階段為之，尤其醫療院所要準備好。呂淳祺說，理想上長者應全數接種疫苗，惟目前75歲以上人口仍有4至5成還未接種，還有很大努力空間。

呂院長指出，除了擴大疫苗覆蓋率，更要善用科學與科技防疫，並擴大新冠篩檢率，才能在開放國境同時又能妥善控制疫情。

國立臺灣大學公共衛生學院教授詹長權在論壇上表示，目前台灣的貿易對手國均走向國境開放，貿易依存度高的台灣，其防疫思維及措施也要改變，認知清零及零感染是不可能的事，政府應協助做好準備，逐步迎向開放，如大規模推動疫苗接種，惟有建構群體免疫，才能與病毒共存。

詹教授也建議，未來輕症應轉向居家照護為主，才能確保國內醫療量能不崩潰，不應再不分程度一律收治在醫療院所，同時健保體系也要支援居家休養的染疫者，給付新冠口服藥，搭配遠距醫療，讓居家染疫者能安心休養復原，而醫療院所也能專心收治重症者。

詹長權和呂淳祺都支持，在鼓勵長者接種新冠疫苗的政策上，應給予更多施打誘因，如規定要出示疫苗護照才能自由旅遊移動或降低與返國者的探視限制等等。

至於群眾聚會及學校上課等活動，詹長權建議提供地方政府指引，他們才能依循辦法因地制宜施行防疫措施，像是返國居家隔離天數等。詹長權指政府要在科學基礎上與人民溝通，傳遞正確觀念，獲得人民信任，後疫情時代的防疫就會成功。

美國史丹佛大學（Stanford）醫學院副教授、防疫醫療政策中心主任王智弘也受邀討論，他指出，新冠病毒不斷在變異，其中變異株Omicron傳染速度快。他同意蔡英文總統定調未來防疫政策朝向「減災」的態度，支持全面施打疫苗，不只長者，還有青少年，甚至是小學生都應該接種，施打年齡下修，畢竟，雖然小學生染疫復原能力較好，但要考慮到他們可能傳播病毒回家給家中長者。

談到邊境管理（border control），王智弘指要相信科學，像是有打疫苗及未接種疫苗的傳染力是不同，應適用不同的防疫隔離政策。至於現在是否就能完全摘下口罩，王智弘認為口罩還是要備好，尤其在疫情緊張及前往人潮擁處要戴上，這是保護自己及家人的防護措施，就像帶上雨傘保護自己。

流行疾病學專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉認同邊境開放、提高疫苗覆蓋率、加強科技防疫等做法，但她認為在看待確診數字上應有務實的思考。何美鄉表示依目前實驗室資料來看，現行疫苗對Omicron變異株的保護力有限，儘管打了三劑亦同，聚焦在降低確診人數實務上有困難。

何美鄉指出，每個國家在Omicron 入侵之後，一定會有許多人被感染，台灣也不會例外，所以提醒大家要有此認知，要有心理準備每日可能有很多人染疫，但對已完整接種三劑疫苗的人，Omicron只是類似上呼吸道的輕症感冒，而且，已完整接種疫苗者染Omicron後體內抗體升高許多，不只未來能對抗Omicron，也能有效對抗其它盛行的變異株。

何美鄉期望台灣在疫苗及公衛體系準備好後，要走向正常生活，不應接觸到一位確診者就要被關十天，這是不切實際的作法，未來應不再以確診人數為防疫指標，不再受確診人數干擾，而是以中重症或死亡人數為指標。