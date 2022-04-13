紐約地鐵槍擊案至少29人受傷送醫　警方不排除恐怖攻擊

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 紐約地鐵12日傳槍擊案，嫌犯疑為非裔男性，在車廂內丟擲煙霧但後對民眾開槍，至少29人受傷送醫，其中5人傷勢較為嚴重。

綜合媒體報導，美國紐約布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的地鐵站卅六街站（36th Street）於當地時間12日上午約8點半發生槍擊案，一名戴著防毒面具和建築背心的壯碩男子在尖峰時段的列車裡引爆了一枚煙霧彈並發射了一連串子彈，至少射殺了 10 人。

警方表示，這次襲擊使地鐵變成了一個恐怖的場景：受驚的通勤者從火車上跑了出來，其他人一瘸一拐地下了車。至少一名騎手倒在平台上。

院方說明，5人傷勢嚴重但不至於有生命危險，至少29人因槍傷、吸入煙塵及其他健康狀況送醫治療。

紐約市警察局（NYPD）局長修耶爾（Keechant Sewell）指出，列車到站時，犯嫌戴上防毒面具，從袋子裡取出一個金屬罐並打開，車廂開始濔漫煙霧，犯嫌然後開槍射擊，在車廂和月台上擊中多人。據通報，犯嫌是名身高約165公分身材魁梧的非裔男子，穿著綠色工地背心和連帽運動衫。

警方已循線查到，嫌犯於事發前租了一台貨車，已在布魯克林區找到車輛，並派出拆彈小組前往檢查，同時也持續對這名兇嫌進行追捕。

修耶爾說，不以恐怖攻擊為方向調查該起槍擊案，「但不排除任何可能性。」

紐約大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority）於去(2021)年秋天宣布，已在全市所有 472 個地鐵站內安裝監視攝影機，表示「將把罪犯送上伸張正義的快車道」，但在發生槍擊案的地鐵到站時，那些攝影機顯然沒有用。