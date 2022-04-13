「不孕」可能與遺傳基因有關！台灣生殖醫：2大疾病恐為家族性不孕　生育率差10倍

原發性女性不孕症，包括多囊性卵巢症候群(PCOS)和子宮內膜異位症(Endometriosis)都與遺傳基因有關。 原發性女性不孕症，包括多囊性卵巢症候群(PCOS)和子宮內膜異位症(Endometriosis)都與遺傳基因有關。

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）一般人對於不孕有個錯誤認知，以為只要調養好身體就能順利懷孕，殊不知「不孕」其實與遺傳基因有關。TFC台北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生醫師分享，曾遇過一對母女都罹患「多囊性卵巢症候群」，在備孕多年後皆是經治療後才順利懷孕，他建議，30歲以上、親戚中若有難孕症狀的女性，未避孕半年後仍無法懷孕，需盡快到生殖中心檢查。

2大疾病恐為家族性不孕 生育率差10倍

這些疾病會因家庭成員的生活型態類似，如高熱量飲食、缺乏運動等，成為罹患不孕症的危險因子

根據TFC最新統計，有25%的求診者都因多囊性卵巢症候群(PCOS)和子宮內膜異位症(Endometriosis)而導致不孕。王瑞生表示，多囊性卵巢症候群好發於年輕女性，依據統計，生育年齡婦女有5-10%罹患此疾病。以台灣育齡婦女推算，全台約有28-56萬婦女受多囊性卵巢症候群纏身，常見有肥胖、多毛、青春痘和黑色棘皮等症狀。

王瑞生解釋，多囊性卵巢症候群是因卵巢異常分泌過多的雄性激素，影響卵巢功能，導致受孕困難。根據2021國際《Nature Reviews》期刊，罹患多囊性卵巢症候群的母親，女兒得到多囊性卵巢症候群的機率比正常人高出5倍！王瑞生強調，由於多囊性卵巢症候群是一種代謝疾病，若未妥善治療、管控飲食及調整作息，未來罹患糖尿病等代謝疾病的風險會增加。

「子宮內膜異位症也有明顯的遺傳傾向，媽媽或姊姊有子宮內膜異位症的女性，罹患率比一般人高出7倍！」王瑞生說，全台近11-28萬女性有子宮內膜異位症，但實際人數應該更多。

子宮內膜異位症是指內膜細胞生長在子宮腔以外的地方，造成卵巢、輸卵管和子宮的沾黏，常見有經痛、性交疼痛等症狀。

而相較於正常育齡夫婦的受孕率，未治療的子宮內膜異位症女性的受孕率約只有2-5%之間，相差1.5-10倍。王瑞生表示，子宮內膜異位症的治療為藥物和手術治療，若能早期發現，就能掌握治療的先機，因此建議媽媽或姊妹有嚴重經痛或曾經診斷罹患有子宮內膜異位症的女性，應主動到生殖中心檢查。

冷凍胚胎、染色體檢測2大技術 讓累積懷孕機率大增

台灣引進試管嬰兒科技於4月滿37年，根據88年-108年國健署人工生殖執行報告書，10年來人工生殖的高峰年齡從32歲變成38歲，生育年齡拉長６歲；而累積懷孕率從37.2％提升到45.8％、累積活產率從27％提高到34.5％。

TFC台北婦產科診所生殖中心執行長曾啟瑞醫師解釋，近年來提升懷孕率和活產率的重要原因是「冷凍胚胎」和「胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)」2個技術的發展。過去冷凍技術尚不完全，多半是將胚胎新鮮植入，但現在技術已經成熟，以TFC為例，解凍胚胎的存活率已經高達99％，冷凍胚胎植入的周期數已超過2000個，佔全部的90％以上。

另一方面，「胚胎著床前染色體篩檢」對於高齡、容易重複性流產或曾經胚胎萎縮者，可以提前篩檢出染色體異常的胚胎，降低小產和流產的機率。

但儘管技術的提升，讓高齡婦女懷孕不再不可能，但是35歲-37歲染色體異常的比例為45%、38歲到40歲提升為64%，40歲以上更是高達78%。考量生育風險及胎兒健康、父母養育年齡的準備度、合適性、情緒穩定性等因素，曾啟瑞建議女性於25歲至35歲之間完成生育規劃。