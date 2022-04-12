擴大台立經貿交流•立陶宛商展中心台灣揭幕　貿協另將力拚COMPUTEX辦實體展

首間立陶宛商品展示中心12日在台北世貿一館開幕，經濟部長王美花（右）、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（左）出席。中央社 首間立陶宛商品展示中心12日在台北世貿一館開幕，經濟部長王美花（右）、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（左）出席。中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台灣與立陶宛關係持續升溫，首間立陶宛商品展示中心今天(12日) 開幕，經濟部長王美花說，去年雙邊貿易額為1.7億美元，較前年成長23%，代表雙方關係更深化，近期也有組專家團到訪立陶宛，評估產業合作前景。

圖/中央社

立陶宛商品展示中心下午在台北世貿一館開幕(上圖)，展出立陶宛食品、雷射、木材、琥珀與生技等5大產業製品，包括酒、飲料、餅乾、穀片、油、乾燥莓果、麵粉、即食粥、義大利麵及保養品等。

王美花在會前接受媒體訪問時表示，台灣在各方面深化與立陶宛的合作，從產業、貿易、科技到人才，而相關貿易額也呈雙位數成長，2021年雙邊貿易額為1.7億美元，較前年成長23%，就是雙邊熱度在短時間內迅速升溫的最好證明。

王美花說，立陶宛的啤酒、巧克力廣受台灣民眾歡迎，不過，立陶宛的雷射技術也相當知名，可進一步進行產業合作，她也透露，近期有組專家團到訪立陶宛，評估產業合作前景，而專家團剛回台，正在隔離中，後續會有相關報告。

貿協董事長黃志芳會前受訪時指出，去年國內捲起一股立陶宛風潮，貿協利用這段期間積極引進立陶宛其他商品到台灣，像是木質地板、琥珀、美容產品等，展示中心共引進22個品牌、200項產品，歡迎民眾前往參觀。

中央社引述黃志芳說，貿協今年也推出「台立鏈結計畫」，透過線上的「立陶宛專區」平台及線下立陶宛商品展示中心，再搭配26項拓銷與產業合作活動，全力擴大台立經貿交流。

根據經濟部貿易局資料，台灣主要出口至立陶宛的產品為積體電路、機動車零件、腳踏車及輪椅等零件、印刷電路等；從立陶宛進口木材、家具及其零件、特殊功能的機器或機械用具、礦物或化學肥料、紡織材料填充物及其製品等。

國內COVID-19疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中12日指出，月底單日新增本土個案可能達上千例；貿協董事長黃志芳說，會展防疫措施遵循規定，並將引進自動機器人巡場消毒等最新防疫科技，力拚台北國際電腦展（COMPUTEX）虛實整合開展。

由於本土疫情升溫，外界關切會展是否將改線上舉辦，黃志芳今下午出席立陶宛商品展示中心開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，會展防疫措施會遵循指揮中心規定辦理，目前已成功舉辦工具機展、自行車展等大型展覽，沒有出現任何問題。

黃志芳說，未來會配合指揮中心政策全力做好防疫，並引進最新的防疫技術跟科技，像是有防疫消毒的自動機器人巡場等。

COMPUTEX因疫情影響，已有2年未舉辦實體展，黃志芳強調，力拚今年採虛實整合進行，「這對維持品牌非常重要」。

黃志芳進一步表示，與COMPUTEX同等級的會展在疫情下仍舉辦實體展，像1月在美國舉辦的消費性電子展（CES）、2月在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC），「我想，COMPUTEX今年實體展要恢復展出，對維護我們的品牌是滿重要的」。

台灣與立陶宛關係持續升溫，首間立陶宛商品展示中心在台北世貿一館開幕，經濟部長王美花（右）和中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（中）12日一同參觀展示中心，並持飲品合影。中央社