（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國泰世華銀行ATM半年當機4次，金管會今天(12日)不僅宣布開罰新台幣200萬元，更不准國泰世華銀行今年新設營業場所外ATM，裁罰創史上首例，估影響業者今年逾200台新設ATM規劃。

國泰世華銀行2021年10月17日進行EFT（Electronic Funds Transfer，電子資金移轉）系統及資料庫升級作業，18日發生系統異常，影響網銀跨行轉帳、ATM存提款等，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳；19日上午又再次發生交易異常，累計受影響帳戶數達3萬2452戶。

後續國泰世華銀行為配合新功能上線，進行EFT系統改版，今年(2022年) 2月22日上線時再度發生交易異常，受影響帳戶數2015戶；3月15日再因EFT系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數732戶。

金管會銀行局副局長童政彰今在金管會例行記者會說，國泰世華銀行發生多起資訊系統異常事件，影響客戶使用金融服務穩定性，顯示國泰世華銀行對資訊系統控管機制欠佳，且欠缺妥適緊急應變處理機制，沒有妥善建立和執行內控制度、也沒有即時通報金管會，依銀行法開罰200萬元。

此外，考量國泰世華銀行ATM數量居金融業第2，發生異常對客戶影響重大，金管會也宣布在國泰世華銀行改善缺失前，國泰世華銀行經金管會核准擬在今年新設的246台營業場所外ATM，除了金融服務欠缺地區及無障礙ATM外，通通必須暫停設置，創下史上首例。

根據中央社，金管會同時做出4大強化監理要求:

第一，國泰世華銀行所提出的改善措施，應經過獨立第三人查核並提報董事會報告，並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點。

第二，國泰世華銀行未來重要系統轉換、架構重大調整或跨版本升級前，必須建立仿真測試環境，針對測試及營運環境系統資源差異處，強化相關參數比對、測試驗證及程序演練，以提升模擬驗證的仿真程度，且資安專責單位必須參與轉換前關鍵準備工作。

第三，國泰世華銀行必須全面檢討此案違規行為所涉業務相關單位的經理人及職員責任，並研議對委外廠商追償必要性。

第四，金管會要求國泰世華銀行增加作業風險相關資本計提。

國泰世華銀行2021年底資本適足率為16.25%，在金管會要求增提作業風險資本後，國泰世華銀行必須增提7.5億元資本才能維持原有資本適足率水準，包含透過發行普通股或發債等形式進行增資，金管會將在今年第2季進行檢視。

【創首例】國泰世華ATM半年當機4次 台灣金管會罰款200萬•禁止今年新設提款機