【人神共憤】「姦」禁少女致孕 俄軍：防止未來生下烏克蘭小孩

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄軍入侵烏克蘭，燒殺擄掠，更將「強姦」當作武器。外媒揭露多起強姦事件，包括在烏克蘭首都基輔郊區布查鎮，一群妙齡少女遭殘暴無情的俄軍監禁並日日輪姦，加害人宣稱要以此防止他們生育烏克蘭後代。

俄軍惡行罄竹難書，其中包括姦殺婦女、未成年少女以及男童。年屆50的安娜向《BBC》控訴遭俄軍強姦，丈夫也被射殺；《新聞週刊》也踢爆俄軍在布查鎮（Bucha）上，將一名母親綁在椅子上，並在眼前強姦她年僅11歲的兒子。

《南華早報》報導，烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denis）紀錄了多起人聽聞的強姦事件，包括14歲少女被5人輪姦後懷孕，1名20歲婦女被三名侵略者「以不同方式同時強姦」，還有一群25天來被監禁在布查鎮某地下室的少女們，最大25歲最小僅14歲，加害者日日輪姦，並將此惡行稱為是為讓她們拒絕再與男人發生行為，以免生下烏克蘭血統的孩子。當女孩們獲救時，已有9位懷孕。

丹尼索娃呼籲聯合國人權理事會慎思俄國在烏克蘭所犯下的戰爭罪事實，並稱不論地球還是地獄裡，這些種族主義罪犯都必遭報應。

《路透社》報導，烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」主席切芮帕卡（Kateryna Cherepakha）11日透過視訊向聯合國安理會控訴，俄軍已經把強姦當成武器。

報導也指出，聯合國上週表示，人權監察員正在核實對於俄軍性暴力的指控，並聲稱烏克蘭軍隊也犯下性暴力事件。烏克蘭的聯合國特派團並未對上述控訴做出回應。