土地銀行召開行務會議 檢討過去、策勵未來

臺灣土地銀行董事長謝娟娟於2022年度行務會議致詞，期勉經理人凝聚共識，掌握契機，續創佳績。(土銀提供) 臺灣土地銀行董事長謝娟娟於2022年度行務會議致詞，期勉經理人凝聚共識，掌握契機，續創佳績。(土銀提供)

土地銀行於今(12)日由董事長謝娟娟及總經理何英明率領總分行主管舉行2022年度全行行務會議，旨在檢討過去、策勵未來，期藉由協調與研討，達成2022年度的營運方針及業務推展目標之共識。土銀於會議期間備妥測溫儀、酒精消毒機及口罩等相關防疫用品，並分流與會人員採視訊異地同步機制開會，以落實防疫措施。

董事長謝娟娟於致詞時表示，面對疫情持續未歇，土銀全體同仁戰戰競競，在保護自身安全的同時，亦努力維持營運不中斷，並且致力各項紓困業務，在艱困的環境中付出更多心力關懷社會、促進經濟穩定；2021年度土銀稅前盈餘132.41億元，達成法定預算目標136%，除了感謝同仁的配合與辛勞，也特別感謝財政部及各位董事的支持與指導，土銀才能繳出漂亮的成績單。

謝董事長在剛上任之初即提出「業務數位化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」及「落實企業社會責任」，回顧過去一年金融環境的變化，更顯這五大策略的重要性，尤其面對政府加重房市管制措施、提高不動產貸款資本計提等規定下，土建融業務已然面臨嚴峻考驗，土銀亟需思考轉型因應。未來授信結構仍應持續朝向均衡化發展，除爭取優質的土建融案件外，應更積極拓展土建融以外的企業授信；同時提高資金運用效益，強化財務操作，加強手續費收入，將獲利來源多元化；另應優化資訊系統，提升資訊安全，積極廣納相關優秀人才。在善盡企業社會責任方面，今年度最重要的課題便是將ESG納入銀行經營中，落實公平待客原則及公司治理，建構友善金融環境，響應2050年淨零排放之目標。

最後謝董事長亦提及，銀行在經營業務的同時，更重要的是內稽內控的落實，近期理專弊案層出不窮，籲請各位經理人務必主動關懷同仁日常生活作息，適時給予輔導與協助，並落實輪調作業，依所訂制度或作業規範善盡覆核責任，務必審慎執行內控作業。展望未來，面對通膨問題、疫情未減及土建融業務被限縮之艱鉅環境，金融業經營充滿挑戰，但也充滿機會，期盼總分行同仁齊心創造更亮麗的業績。

總經理何英明致開會詞時表示，誠摯感謝董事會及審計委員會各位常董、董事們的督導，與董事長卓越的領導，以及各位主管、全體同仁的齊心協力，讓土地銀行即使面對國內、外疫情變化及全球金融市場波動之挑戰，亦能全力配合推動政策及保持稅前盈餘逐年成長，去年稅前盈餘為新臺幣132.41億元，達法定預算目標136%，逾放比率0.12%、備抵呆帳覆蓋率1,395.04%，維持良好資產品質，充分展現經營效能。展望今(111)年土銀仍應秉持穩健經營腳步，以積極創新的精神續創佳績，今年的營運重點為：

一、聚焦綠能產業商機、擴大利差分散風險

土銀今年在推展授信業務方面，將致力於均衡授信產業結構，善用機制協助中小企業取得融資，掌握企金戶金流及增加黏著度，多方積極拓展客源，擴大企金放款業務基磐；拓展綠色金融融資並積極配合政策業務，聚焦綠色能源產業商機，例如太陽能光電、離岸風電、再生能源等。

二、增加非利息收入，提升獲利能力

全球升息已啟動，土銀除了要調整存放款結構，強化財務管理及靈活運用資金，亦積極海外布局建構全球企業金融服務網，同時爭取大型績優公司辦理聯貸及保證業務，發揮整合行銷綜效，將服務範圍延伸到信託、證券、基金、保險、信用卡等，提供全方位金融服務，廣闢手續費收入來源，增裕非利息收入。

三、推動數位金融，鼓勵員工創新

因應金融科技發展趨勢，導入機器人流程自動化(RPA)，提高作業精確度，以客戶需求為導向，整合虛實通路，將金融服務全面E化，提供客戶更友善便捷之數位服務，運用大數據分析精準行銷；鼓勵員工創新思維換位思考並參與發想創新提案，積極培訓數位人才，強化數位專業職能，致力為顧客打造優質數位金融服務。

四、強化內部控制，落實資安治理

加強行員知法、遵法意識，落實防制洗錢及打擊資恐作業，與善盡客戶資料保護責任，降低營運風險；於擴展業務同時，重視風險管理並導入風險導向內部稽核制度，落實內控三道防線功能；依循金管會金融資安行動方案推動金融資安治理，強化網路系統安全控管及資訊安全維護。

五、擘劃ESG藍圖策略，邁向永續發展

去年成立永續發展委員會，年初擘劃土銀ESG藍圖，建構永續金融環境；推動責任授信，簽署赤道原則，與客戶共同開創淨零新商機；積極執行減碳措施，重視環境保護；落實公平待客原則，保障金融消費者權益；配合政府社會福利政策及因應高齡社會需求，推展普惠金融商品；積極參與社會公益，提升永續價值。

今年土銀將面臨疫情反覆、通膨、升息預期、俄烏戰爭等充滿挑戰之經營環境，應善用變局轉化為競爭優勢，除持續全力配合政府政策外，並遵依謝董事長的期許與規劃。最後，期許全體同仁秉持土銀核心價值，在符合內稽內控、法令遵循的前提下追求永續發展，締造更好的業績。

臺灣土地銀行總經理何英明於2022年度行務會議致詞， 期許總分行齊心努力，再創新猷。(土銀提供)