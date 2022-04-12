科技時尚結合海洋保育 廢棄漁網變身華麗紗幕

新北市海岸線綿長，擁有多座漁港且漁業產業發達， 為推動漁港轉型帶動觀光，舉行「北海岸時尚藝術季」活動， 本年度已邁入第三年， 往年漁港與時尚圈的異業合作為漁港注入新活力， 同時也展示由環保材質所製作的服裝宣導海洋保育及永續發展的理念 。今年「北海岸時尚藝術季」活動更進一步與科技公司合作， 將廢棄網具搬上舞台，不僅讓整場展演更具可看性， 更顯示廢棄網具的多用途使用，歡迎4月23日前來淡水漁人碼頭觀 賞廢棄漁網的華麗變身!

2015年聯合國宣布「2030永續發展目標」( Sustainable Development Goals, SDGs)，號召全球城市參與，共同邁向永續之路， 新北市為實現永續城市藍圖亦積極響應，已在2021年推出第二本 VLR地方自願檢視報告。為達成SDGs中「 保育及永續利用海洋資源」目標， 減少海洋廢棄物汙染是很重要的一環，故新北市政府漁業處從202 0年開始與海洋委員會海洋保育署合作辦理「 廢棄網具回收再利用計畫」，並與淡水區漁會攜手， 在淡水漁人碼頭中設置廢棄漁網具回收處理中心， 以收購廢棄漁網方式同時向漁民宣導廢棄網具分類回收重要性， 以達到減少海洋廢棄物汙染目的。

「2022北海岸時尚藝術季」今年主軸為科技結合時尚，4月23 日在漁人碼頭的服裝秀， 將藉由浮空投影技術在漁港展現前所未有的視覺特效。 為持續宣導海洋永續發展理念，與科技公司合作， 將回收後廢棄網具與投影紗幕結合， 展示出與純紗幕不同的聲光效果及廢棄漁網的多用途功能， 歡迎屆時與全家大小一同前往淡水漁人碼頭觀賞這超乎想像的時尚大 秀。

新北市政府漁業處表示，今年度「北海岸時尚藝術季」 活動擴大至淡水漁人碼頭及富基漁港兩地舉行，4月1日起至5月底 每週末，只要參與活動，就可以享受淡水魚市及富基魚市的多項好康 !其中淡水區漁會推出的吻魚鮮醬， 以在地漁船新鮮捕撈的魩仔魚為基底製作， 落實總量管制及禁漁期管理，兼顧資源永續及漁業文化經濟發展， 鮮香美味並富含蛋白質及鈣質，是下飯或拌麵的好幫手， 活動期間每組特價500元(原價550元，每日限量10組)， 淡水漁人碼頭中「等一個人咖啡」則推出全品項85折， 讓您可以捧著暖香的咖啡，欣賞漁人碼頭中美麗壯闊的海景。 富基魚市則是贈送100元折價券，每週限量發放， 在富基漁市水灘及餐廳消費滿500元就可以折抵，滿3000元還 贈送「北海岸時尚藝術季」設計t-shirt 1件!(每攤限量5件，送完即止)。

新北市漁業處表示，為實現「保育及永續利用海洋資源」目標，「2 022北岸時尚藝術季」 首次利用廢棄漁網展現與以往不同的聲光特效， 並顯示廢棄漁網多方面的再利用途徑， 持續宣導保育及永續利用海洋的理念，期望能減少海洋廢棄物汙染。 淡水漁人碼頭及富基漁港皆為北海岸知名的旅遊景點， 歡迎全國各地的朋友前來遊玩同時享受壯麗的海景及海鮮美食， 並請期待接下來精采的系列活動。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供