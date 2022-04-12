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新北市高中以上學校學生獎學金25日前開放申請 預計獎助780名

設籍新北市之高中職、大專院校、研究所學生皆可申請

By 台灣英文新聞
2022/04/12 17:37
醒吾高中旅遊事務科梁宜真同學(左一)2021年獲獎，孝順的她白天在麵包店打工，晚上則在進修學習。(照片來源：新北市政府教育局提供)

醒吾高中旅遊事務科梁宜真同學(左一)2021年獲獎，孝順的她白天在麵包店打工，晚上則在進修學習。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北市「111年度高級中等以上學校學生獎學金」4月1日至25日間開放申請，預計提供780位名額，包含高中職組445名及大專院校組335名，核發大專校院每人2萬元、高中職每人1萬元，身心障礙生及低收入戶學生優先錄取，一般生亦可申請，詳細申請資格請至申請網站參考。

教育局表示，新北市辦理高級中等以上學校學生獎學金至今已邁入第13年，累計發放上億元獎學金，造福9,360位學子。只要設籍新北市滿6個月以上，在國內公私立高級中等以上學校，包含高中職、大專院校、碩士及博士班就讀學生，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，即可申請該獎學金，並以低收入戶、身心障礙學生優先發給。希望藉由獎學金發放，獎勵成績優異學生，並關懷鼓舞弱勢家庭學子。

去(2021)年獲獎的瑞芳高工電子科王博賢同學，目前就讀高三，已經擁有3張丙級證照(工業電子、電腦軟體應用、電腦軟體設計)及1張數位電子乙級等證照。博賢表示，自己的家境並不富裕，很高興獲得獎學金的肯定，自己會持續努力，培養一技之長，給自己一個更好的未來。

醒吾高中夜間部商用資訊科劉君宇同學，父母親因病無法工作，母親甚至需要長期洗腎，家中還有身心障礙的姐姐及仍在念小學的幼弟，全家人的生計由他與大哥兩人一肩扛起。君宇表示，僅憑他與哥哥兩人微薄薪資，要提供家庭及醫療支出實屬困難，感謝獎學金讓家裡經濟可稍減負擔，如今已是三年級的他，正如火如荼的準備今年四技二專統測，期望自己往大學之路邁進，未來有穩定工作，改善家裡的經濟生活。

同校旅遊事務科梁宜真同學，母親是菲律賓籍新住民，家中經濟狀況不穩定，孝順懂事的她白天在麵包店打工、賺錢貼補家用，晚上則在進修學習，宜真表示：「獲得獎學金對我是一種鼓舞與激勵，讓我更有動力充實自己，為以後的人生打下堅實基礎。」

教育局長張明文表示，新北市連續13年提供高中職以上學生獎學金上億元，並首創全國唯一建教圓夢獎學金3年已達1,600萬，期望透過多元管道，持續鼓勵優秀學子，堅定自己的人生方向，另一方面照顧弱勢學生，減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、專心習藝，努力朝自身夢想邁進、成為新北卓越人才。

新北市高中以上學校學生獎學金25日前開放申請 預計獎助780名

瑞芳高工電子科王博賢同學去年獲獎，他高三已擁有3張丙級證照及1張數位電子乙級證照。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北市高中以上學校學生獎學金25日前開放申請 預計獎助780名

瑞芳高工電子科王博賢同學(左一)去年獲獎，他高三已擁有3張丙級證照及1張數位電子乙級證照。(照片來源：新北市政府教育局提供)

更新時間 : 2022-04-12 18:48 GMT+08:00

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