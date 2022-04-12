新北市高中以上學校學生獎學金25日前開放申請 預計獎助780名

醒吾高中旅遊事務科梁宜真同學(左一)2021年獲獎，孝順的她白天在麵包店打工，晚上則在進修學習。(照片來源：新北市政府教育局提供) 醒吾高中旅遊事務科梁宜真同學(左一)2021年獲獎，孝順的她白天在麵包店打工，晚上則在進修學習。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北市「111年度高級中等以上學校學生獎學金」4 月1日至25日間開放申請，預計提供780位名額，包含高中職組 445名及大專院校組335名，核發大專校院每人2萬元、 高中職每人1萬元，身心障礙生及低收入戶學生優先錄取， 一般生亦可申請，詳細申請資格請至申請網站參考。

教育局表示，新北市辦理高級中等以上學校學生獎學金至今已邁入第 13年，累計發放上億元獎學金，造福9,360位學子。 只要設籍新北市滿6個月以上，在國內公私立高級中等以上學校， 包含高中職、大專院校、碩士及博士班就讀學生，學業成績達80分 以上、體育成績70分以上者，即可申請該獎學金，並以低收入戶、 身心障礙學生優先發給。希望藉由獎學金發放，獎勵成績優異學生， 並關懷鼓舞弱勢家庭學子。

去(2021)年獲獎的瑞芳高工電子科王博賢同學，目前就讀高三，已經擁有 3張丙級證照(工業電子、電腦軟體應用、電腦軟體設計)及1張數 位電子乙級等證照。博賢表示，自己的家境並不富裕， 很高興獲得獎學金的肯定，自己會持續努力，培養一技之長， 給自己一個更好的未來。

醒吾高中夜間部商用資訊科劉君宇同學，父母親因病無法工作， 母親甚至需要長期洗腎， 家中還有身心障礙的姐姐及仍在念小學的幼弟， 全家人的生計由他與大哥兩人一肩扛起。君宇表示， 僅憑他與哥哥兩人微薄薪資，要提供家庭及醫療支出實屬困難， 感謝獎學金讓家裡經濟可稍減負擔，如今已是三年級的他， 正如火如荼的準備今年四技二專統測，期望自己往大學之路邁進， 未來有穩定工作，改善家裡的經濟生活。

同校旅遊事務科梁宜真同學，母親是菲律賓籍新住民， 家中經濟狀況不穩定，孝順懂事的她白天在麵包店打工、 賺錢貼補家用，晚上則在進修學習，宜真表示：「 獲得獎學金對我是一種鼓舞與激勵，讓我更有動力充實自己， 為以後的人生打下堅實基礎。」

教育局長張明文表示，新北市連續13年提供高中職以上學生獎學金 上億元，並首創全國唯一建教圓夢獎學金3年已達1,600萬， 期望透過多元管道，持續鼓勵優秀學子，堅定自己的人生方向， 另一方面照顧弱勢學生，減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、 專心習藝，努力朝自身夢想邁進、成為新北卓越人才。

瑞芳高工電子科王博賢同學去年獲獎，他高三已擁有3張丙級證照及1張數位電子乙級證照。(照片來源：新北市政府教育局提供)

瑞芳高工電子科王博賢同學(左一)去年獲獎，他高三已擁有3張丙級證照及1張數位電子乙級證照。(照片來源：新北市政府教育局提供)