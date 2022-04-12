母親節限定！台灣人氣品牌《胖死我太太》攜型男主廚　玫瑰奶油乳酪肉桂捲、紅蘿蔔蛋糕限量開賣

母親節限定！「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」Ｘ「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」《胖死我太太》打造愛與家的味道。（圖／胖死我太太提供） 母親節限定！「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」Ｘ「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」《胖死我太太》打造愛與家的味道。（圖／胖死我太太提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 用肉桂捲把妹的人氣品牌《胖死我太太》因應母親節到來，以「愛的味道」 為題，攜手吐司男主廚－吳克己共同推出「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」及「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」，將代表愛情的「玫瑰」 加入甜點，象徵麵包與愛情兼得的溫暖意義，已於今(12)日限量開賣。

網友公認最好吃的肉桂捲！美式肉桂捲品牌《胖死我太太》用老公的愛征服饕客的心



《胖死我太太》Ｘ 吐司男主廚《吳克己》聯手打造母親節限定「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」（圖／胖死我太太提供）

美式肉桂捲品牌《胖死我太太》品牌主廚Jack以「我太太會跟我結婚是因為我的肉桂捲好吃」為口號，做出一顆顆充滿愛的肉桂捲，每個月開放訂購都馬上秒殺一空，媲美演唱會門票瘋搶熱潮。

台灣市面上常見的肉桂捲分成兩種不同型態，最明顯直觀差異是表面的「醬」，一種是較常看到的以焦糖或楓糖刷上麵團烤製，最後撒上堅果或核桃的焦糖肉桂捲（Sticky Bun），吃起來較為紮實有口感，外觀也較為樸實。另一種則是《胖死我太太》主打的美式肉桂捲（Cinnamon Roll），表面塗上看似浮誇的大量香濃奶油乳酪(Cream Cheese)增加酸甜風味，麵包體口感柔軟蓬鬆，能呈現肉桂香料醬、麵糰和奶油乳酪交疊揉和的層次，更能感受到高級食材的質感。

母親節期間限定「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」呈獻愛的味道



【愛的味道】「限量版」玫瑰奶油乳酪肉桂捲，建議售價899元。（圖／胖死我太太提供）

為歡慶充滿愛的母親節，《胖死我太太》Jack主廚以「麵包與愛情」的主題為靈感，攜手同樣也是肉桂捲狂熱粉絲、被許多烘焙界粉絲暱稱為「吐司男」的吳克己主廚一起用愛做甜點，兩位主廚將最愛的肉桂捲一起「變大了」，結合代表愛情的「玫瑰」，共同創作適合全家人享用的特大尺寸「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，6吋肉桂捲的誘人香氣搭配酸甜的玫瑰果露與粉色玫瑰奶油乳酪醬，讓人一口接一口，簡直停不下來。

「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」可說是兩人愛的結晶，吳克己主廚祭出擅長的麵團技術，為這款特別的肉桂捲量身打造麵團，選用加拿大小麥製成的麵粉為主角，以低溫長時間發酵，使用「直接種」製程，刻意將麵團口感製作得較為Ｑ彈，能夠越嚼越香。出爐後刷上玫瑰果露，搭配肉桂香料與玫瑰奶油乳酪醬的絲滑口感，每一口都是讓人捨不得吃完的好滋味。

Jack主廚則是發揮對香料及調醬的專長，以近乎苛求的標準打造心中的完美之作，譬如身為肉桂捲靈魂的肉桂極易氧化，但直接使用新鮮現磨的又會過於嗆辣，必須類似紅酒開瓶後，要稍微「醒」一下。為精準掌握食材最佳狀態，特別採用多個產區的高品質肉桂新鮮現磨，在最佳時間熟成後與豆蔻、柑橘皮等其他上選香料搭配，精算後的黃金比例能呈現最協調的香氣，讓不敢吃肉桂捲的人也願意嘗試。

此次搭配的「玫瑰奶油乳酪醬」也是一大亮點，Jack主廚特別選用台灣本地，以自然農法栽種的玫瑰花瓣泥，奢侈大量加入《胖死我太太》招牌的「胖死醬」中混合，外觀是粉紅色的浪漫色澤，肉眼可見細細的玫瑰花瓣點綴其中。

家的味道！「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」小朋友也可以安心享用

紅蘿蔔蛋糕是歐美國家最常見到的家常點心之一，也幾乎是家家戶戶媽媽都會做的拿手菜。在國外長大的《胖死我太太》主廚Jack，回台後心心念念童年味道，特別改良研發一款大人小孩都能輕鬆享用的「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」，想讓更多人認識海外的家常飲食文化，吃起來也更沒有負擔。

「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」以健康的義大利橄欖油取代奶油，每顆6吋蛋糕加入350克的新鮮紅蘿蔔與糖漬柑橘皮讓口感更豐富，再用鮮搾的紅蘿蔔蔬果汁取代部分液體，並使用精製程度較少的紅糖讓口感不死甜，最後以奶油乳酪(Cream Cheese)取代鮮奶油，蛋糕表面再撒上獨家「美式堅果奶油酥」增添酥脆層次。整個蛋糕體介於蓬鬆的戚風蛋糕與紮實的磅蛋糕之間，透過Jack主廚神秘的香料配方，吃起來完全沒有紅蘿蔔的生腥氣味，還多出了一股烘焙後的香甜溫潤氣息。橄欖油讓整體風味吃起來清爽，糖漬橘皮、多種香料、紅糖、奶油乳酪(Cream Cheese)的搭配更有層次，害怕紅蘿蔔的好朋友一定要試看看！

「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」 建議售價899元、「 柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」建議售價860元，4月12日起開放線上預訂，數量有限售完為止， 詳情請洽《胖死我太太》 官方Facebook。