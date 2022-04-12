接見瑞典訪團 賴清德促簽台雙邊投資協定

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德今（12）日接見瑞典國會暨歐洲議會訪團成員表示，盼經由瑞典國會發揮影響力，促歐盟盡速與台灣簽訂雙邊投資協定，並稱歐盟和會員國也應該與台灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

總統蔡英文因在居家隔離中，稍早已透過視訊歡迎「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」到來，並由今日負責於總統府接見訪團代為轉達歡迎，以及傳達台灣人民對歐洲議會及訪賓的感謝。

賴清德下午也在臉書提及今日的會面，他表示感謝今天在座的議員們，長期透過實際行動，支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際多邊合作機制。同時，歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）起草並促成的「台歐盟政治關係暨合作」報告歷史性決議，更是台歐關係的重大進展。這些對台灣的支持與情誼，都讓遠在地球另一端的台灣人民感受到無比的溫暖。

賴清德指出，對話中也談到當今世界的兩大問題，即「COVID-19疫情」以及「威權主義的擴張」。他認為，這兩件事不僅改變人類的生活模式，也改變全球經貿、產業鏈結與地緣政治的結構。而在這關鍵時刻，理念相近的民主夥伴，更應該相互幫助扶持，展現國際社會良善的力量。

賴清德在會談中引述魏莫斯所言，「中俄發展『沒有止境、沒有禁區、沒有上限』的合作關係，那麼歐盟和會員國也應該與台灣發展『沒有止境、沒有禁區、沒有上限』的友好關係」，他期許能夠經由瑞典國會發揮影響力，促歐盟盡速與台灣簽訂雙邊投資協定。

中央社報導，稍後發言的瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）表示，台灣與瑞典是理念相近的夥伴，即使訪團才剛抵達台灣，但受到非常熱烈的歡迎，令他們感覺非常熟悉，也再次表達感謝。

魏莫斯則說，對許多歐洲國家來說，現在是重新評估與中國關係的時候。他表示也正在重新評估，包括貿易、中國的孔子學院，還有一些對中國的供應鏈過於依賴的狀況。他強調，這是瑞典與台灣共同面對的挑戰，期待未來可以增進這些領域的合作關係。